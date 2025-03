Πολλές ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, με κατοίκους να αναφέρουν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς για σειρά αεροπορικών επιθέσεων από το Ισραήλ.

Τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι, κατά τα ακόμη προκαταρκτικά στοιχεία, έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στις εκτεταμένες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας που εξαπολύθηκαν, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία στον παλαιστινιακό θύλακο, κάνοντας την ακόμη προκαταρκτική εκτίμηση πως έγιναν τουλάχιστον 35 πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη.

Τουλάχιστον 8 από τα θύματα, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν σε συνοικίες της πόλης της Γάζας, ανέφεραν τραυματιοφορείς στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως έγιναν επίσης πλήγματα στον βορρά — στην Μπέιτ Λάχια, στην Μπέιτ Χανούν και αλλού.

Israel has started bombing Gaza once again and, you guessed it, women and children are among the many casualties.



Israel never wanted peace. It Just wants to kill. pic.twitter.com/yTZFw5LMXX — Robert Carter (@Bob_cart124) March 18, 2025

Πρόκειται για τα πιο εκτεταμένα πλήγματα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

⚡️🇵🇸🇮🇱BREAKING:



Israel has ended the ceasefire in Gaza and is bombing across the Strip, targeting tents, schools, and displacement shelters.



Civil Defense in the Gaza Strip: More than 15 martyrs and a number of wounded as a result of more than 35 Israeli raids.



8 Palestinians,… pic.twitter.com/zwzywjHH5Q — Suppressed News. (@SuppressedNws) March 18, 2025

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας (Σιν Μπετ) ανακοίνωσαν από κοινού πως διεξήχθησαν «εκτεταμένα πλήγματα» εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που οι έμμεσες διαπραγματεύσεις των αντιπροσωπειών της ισραηλινής κυβέρνησης και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός φέρονται να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Με έγκριση της ισραηλινής πολιτικής ηγεσίας, «οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας διεξάγουν εκτεταμένα πλήγματα εναντίον τρομοκρατικών στόχων που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφεραν μέσω Telegram.

Terrifying scenes out of Gaza, as Israel renews bombardment, targeting whatever remains of residential buildings. This is following two weeks of a complete siege on Gaza to starve Palestinians & drone strikes that have killed dozens, including several aid & media workers in… pic.twitter.com/tn16o4PofK — Sana Saeed (@SanaSaeed) March 18, 2025

Το Ισραήλ τερμάτισε μονομερώς τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, λέει η Χαμάς

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σημαίνουν ότι το Ισραήλ τερματίζει μονομερώς την εκεχειρία στη Γάζα που άρχισε στις 19 Ιανουαρίου.

Με χωριστή ανακοίνωσή της, η Χαμάς κατηγόρησε τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πως ξανάρχισαν την «επίθεση» εναντίον αμάχων στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία.

Τι δήλωσε ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έδωσε εντολή στο στρατό να αναλάβει «ισχυρή δράση» κατά της Χαμάς στη Γάζα, σε απάντηση στην άρνηση της ομάδας να απελευθερώσει ομήρους και στην απόρριψη όλων των προτάσεων κατάπαυσης του πυρός.

«Το Ισραήλ, από εδώ και στο εξής, θα δράσει εναντίον της Χαμάς με αυξανόμενη στρατιωτική δύναμη», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού σε ανακοίνωσή του.

«Οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν στη Γάζα», λέει ο Ισραήλ Κατζ

Σε δήλωση που εξέδωσε λίγο μετά την επανέναρξη των επιδρομών των IDF σε όλη τη Γάζα μετά από σχεδόν τρίμηνη κατάπαυση του πυρός, ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ λέει ότι «οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν στη Γάζα» και ότι η Χαμάς θα χτυπηθεί με μια δύναμη που «δεν έχει ξαναδεί ποτέ» αν δεν απελευθερώσει και τους 59 εναπομείναντες ομήρους.

«Απόψε επιστρέψαμε στις μάχες στη Γάζα υπό το φως της άρνησης της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους και εν μέσω των απειλών της να βλάψει τους στρατιώτες των IDF και τις ισραηλινές κοινότητες», λέει ο Κατζ.

«Δεν θα σταματήσουμε να πολεμάμε μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στα σπίτια τους και να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του πολέμου», πρόσθεσε.

Διαβούλευση ΗΠΑ-Ισραήλ πριν τα χτυπήματα

Πριν από τους εκτεταμένους αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, είχε προηγηθεί διαβούλευση μεταξύ της κυβέρνησης του Ισραήλ και αυτής του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας σε παρουσιαστή του τηλεοπτικού δικτύου Fox News.