Τραγωδία φαίνεται να εκτυλίσεται τις τελευταίες ώρες στη Βόρεια Μακεδονία καθώς υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον 50 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες από πυρκαγιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο στην πόλη Κοτσάνι.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 03:00 τοπική ώρα, κατά τη διάρκεια συναυλίας του συγκροτήματος DNA, παρουσία περίπου 1.500 ατόμων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε όταν πυροτεχνήματα που χρησιμοποιήθηκαν στη σκηνή προκάλεσαν ανάφλεξη στην οροφή του κλαμπ “Pulse”, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί γρήγορα. ​

