«Οι Βρυξέλλες κρατούν την ανάσα τους για την πρώτη κίνηση του Τραμπ», είναι ο τίτλος ανάλυσης του Politico, κάτι παραπάνω από ένα 24ωρο μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ.

Όπως τονίζει το δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ «κατέλαβε» τον Λευκό Οίκο, απειλώντας να ανατρέψει την παγκόσμια τάξη και να οικοδομήσει μια νέα αμερικανική αυτοκρατορία, από τον Παναμά έως τη Γροιλανδία. Μέχρι στιγμής, οι πολιτικοί και οι γραφειοκράτες της Ευρώπης αρνούνται αποφασιστικά να εκφράσουν οργή.

Η αντίδραση στην πύρινη ομιλία του Τραμπ στους διαδρόμους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες ήταν υποτονική. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεν τον ανέφερε καν ονομαστικά στην ομιλία της στο Νταβός την Τρίτη.

Και αλλού, επίσης, υπήρξε ελάχιστο «τρίξιμο των δοντιών», όταν ο Τραμπ αποσύρθηκε από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, και μόνο υπόκωφη γκρίνια όταν περιφρόνησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ξεκίνησε τη διαδικασία αποχώρησης.

Brussels is holding its breath for US President Donald Trump’s first move.https://t.co/YsGUH1tKcn