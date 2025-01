Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην ρωσική περιφέρεια Καλούγκα, νότια της Μόσχας, λόγω επίθεσης με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφηκε μια αποθήκη καυσίμων να τυλίγεται στις φλόγες.

Ukrainian attack drones successfully hit another Russian fuel depot tonight, this time striking a large Rosrezerv strategic storage site outside of Uzlovaya, Tula Oblast. Witnesses reported roughly 10 explosions at the facility before it burst into flames. pic.twitter.com/3GeePWdKtN

Ο περιφερειάρχης Βλαντισλάβ Σαπσά ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Λιουντίνοβο. Σύμφωνα με τον ίδιο, επτά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν, αλλά ένα έπληξε περιοχή στην οποία δεν υπάρχουν σπίτια. Διευκρίνισε ότι η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Ανεπίσημοι λογαριασμοί σε ιστότόπους κοινωνικής δικτύωσης ανέβασαν βίντεο το οποίο υποστηρίζουν ότι δείχνει πυρκαγιά σε δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου στην πόλη.

Drones of the Armed Forces of Ukraine attacked the Tula region – according to preliminary information, they tried to damage enterprise near Dedilovo station, as well as the oil depot near the city of Uzlovaya. Awaiting clarification pic.twitter.com/aj6IswaWBi