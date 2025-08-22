Λιμός έχει επιβεβαιωθεί για πρώτη φορά στη Γάζα, σύμφωνα με όργανο που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της επισιτιστικής ασφάλειας, όπως μετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων ο Guardian και το BBC.

Η Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) αναβάθμισε την κατηγοριοποίησή της στη Φάση 5, το υψηλότερο και χειρότερο επίπεδο της κλίμακας οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας.

Αναφέρει ότι ο λιμός επιβεβαιώνεται στην Επαρχία της Γάζας, η οποία περιλαμβάνει την Πόλη της Γάζας και την ευρύτερη περιοχή της, ενώ «καταστροφικές συνθήκες» προβλέπεται να επεκταθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου στη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ και στη Χαν Γιούνις.

Υπενθυμίζεται ότι το IPC δεν κηρύσσει επίσημα αν υπάρχει λιμός, αλλά παρέχει αναλύσεις που επιτρέπουν σε κυβερνήσεις, οργανισμούς και υπηρεσίες να εκδίδουν δηλώσεις ή ανακοινώσεις σχετικά με τον λιμό.

Ο λιμός στη Γάζα είναι «εξ ολοκλήρου ανθρωπογενής»

«Ο λιμός στη Γάζα είναι εξ ολοκλήρου ανθρωπογενής», αναφέρει όργανο επισιτιστικής ασφάλειας που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ. Προσθέτει ότι μπορεί να «σταματήσει και να αναστραφεί».

«Ο χρόνος για συζήτηση και δισταγμό έχει περάσει, η πείνα είναι παρούσα και εξαπλώνεται ραγδαία», σημειώνει η έκθεση.

Το IPC -μια παγκόσμια πρωτοβουλία υπηρεσιών του ΟΗΕ, ανθρωπιστικών οργανώσεων και κυβερνήσεων- αποτελεί τον βασικό μηχανισμό που χρησιμοποιεί η διεθνής κοινότητα για να καταλήξει στο αν υπάρχει λιμός.

Η 59σέλιδη έκθεση, που δημοσιεύτηκε πριν από λίγα λεπτά, αναφέρει πως «δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι χρειάζεται άμεση και σε μεγάλη κλίμακα ανταπόκριση». «Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση -ακόμη και μερικών ημερών- θα οδηγήσει σε μια εντελώς απαράδεκτη αύξηση της θνησιμότητας που συνδέεται με τον λιμό», προσθέτει.

«Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα», απαντά το Ισραήλ

«Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα», ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την έκθεση της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), χαρακτηρίζοντάς τη μεροληπτική και βασισμένη «στα ψέματα της Χαμάς».

«Το IPC μόλις έδωσε στη δημοσιότητα μια ειδικά κατασκευασμένη έκθεση για την ψευδή εκστρατεία της Χαμάς», έγραψε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Κατηγορώντας το IPC ότι «δεν τήρησε τους δικούς του κανόνες και ότι αγνόησε τα δικά του κριτήρια», το ισραηλινό υπουργείο πρόσθεσε ότι «το σύνολο της έκθεσης βασίζεται στα ψέματα της Χαμάς τα οποία ξεπλένουν οργανώσεις που έχουν ίδια συμφέροντα».

«Περισσότερα από 100.000 φορτηγά με βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα από την αρχή του πολέμου και τις τελευταίες εβδομάδες μαζική εισροή βοήθειας έχει πλημμυρίσει τη Λωρίδα της Γάζας με βασικά τρόφιμα, έχοντας προκαλέσει απότομη πτώση στις τιμές των τροφίμων», τόνιζε η ανακοίνωση.