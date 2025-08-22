Μια ιταλική ομάδα στην οποία άνδρες φαίνεται να μοιράζονταν προσωπικές εικόνες συχνά ανυποψίαστων γυναικών με χιλιάδες άτομα στο διαδίκτυο αφαίρεσε το Facebook.

Η ανακάλυψη της ομάδας Mia Moglie, που μεταφράζεται ως «Η Γυναίκα μου» στα ελληνικά και είχε περίπου 32.000 μέλη πριν κλείσει αυτή την εβδομάδα, έχει προκαλέσει την οργή των Ιταλών, οι οποίοι ανησυχούν για την ανάπτυξη παρόμοιων ομάδων εν απουσία της.

Η Meta, η οποία κατέχει το Facebook, δήλωσε ότι έκλεισε τη σελίδα «για παραβίαση των πολιτικών μας περί σεξουαλικής εκμετάλλευσης ενηλίκων».

Στιγμιότυπα οθόνης που τραβήχτηκαν πριν από την κατάργηση της ομάδας στο Facebook έδειχναν, σύμφωνα με το BBC, φωτογραφίες γυναικών σε διάφορες καταστάσεις (γυμνές ή ημίγυμνες) που μερικές φορές ήταν κοιμισμένες ή σε στιγμές οικειότητας.

Κάτω από τις αναρτήσεις υπήρχαν πολλά σχόλια σεξουαλικού περιεχομένου από άνδρες. Κάποιοι έλεγαν ότι ήθελαν να «βιάσουν» τις γυναίκες, ενώ άλλοι επαινούσαν τον μυστικοπαθή χαρακτήρα ορισμένων φωτογραφιών.

Το BBC αναφέρει πως το revenge porn, δηλαδή η κοινοποίηση εικόνων ή βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο που προορίζονταν να παραμείνουν ιδιωτικά, απαγορεύτηκε στην Ιταλία το 2019.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι έχουν ήδη καταγγείλει την ομάδα στην αστυνομία.

Η Meta πρόσθεσε στη δήλωσή της ότι «δεν επιτρέπουμε περιεχόμενο που απειλεί ή προωθεί τη σεξουαλική βία, τη σεξουαλική επίθεση ή τη σεξουαλική εκμετάλλευση στις πλατφόρμες μας».