Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ), εντάχθηκε το έργο υποδομής για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής Πάτημα Βριλησσίων, μετά από απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 7,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4.015.015 ευρώ καλύπτονται από δημόσια δαπάνη του ΑΠΔΕ.

Στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστούν τέσσερις κύριοι συλλεκτήρες και ένα δίκτυο δευτερευόντων αγωγών συνολικού μήκους 5.205 μέτρων, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία κλειστών δεξαμενών ανάσχεσης.

Το ολοκληρωμένο σύστημα θα οδηγεί τα νερά στον κεντρικό συλλεκτήρα της Αττικής Οδού, από όπου θα καταλήγουν τελικά στο ρέμα της Ραφήνας.

Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, στην οποία είχε ήδη ενταχθεί με απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά.