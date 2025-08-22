Κυβερνήσεις και εργοδότες οφείλουν να αναλάβουν άμεση δράση για την προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ακραίες θερμοκρασίες λόγω της κλιματικής αλλαγής, προειδοποιούν οι Ηνωμένα Έθνη.

Σε αναθεωρημένη έκθεση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα -η πρώτη ουσιαστική επικαιροποίηση από το 1969- ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) τονίζουν ότι η αύξηση των θερμοκρασιών επηρεάζει ήδη σοβαρά την υγεία και την παραγωγικότητα εκατομμυρίων εργατών.

Σύμφωνα με την έκθεση, η παραγωγικότητα των εργαζομένων μειώνεται κατά 2-3% για κάθε βαθμό Κελσίου πάνω από τους 20°C, ενώ περισσότερο από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού επηρεάζεται ήδη από τις συνέπειες της ζέστης.

Οι κίνδυνοι για την υγεία περιλαμβάνουν θερμοπληξία, αφυδάτωση, νεφρική δυσλειτουργία και νευρολογικές διαταραχές, με τους χειρώνακτες εργαζομένους σε τομείς όπως η γεωργία, οι κατασκευές και η αλιεία, αλλά και ευάλωτους πληθυσμούς όπως παιδιά και ηλικιωμένους, να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

«Η προστασία των εργατών από την ακραία ζέστη δεν αποτελεί μόνο θέμα υγείας, αλλά και οικονομική αναγκαιότητα», δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του WMO, Κο Μπάρετ.

Ως απάντηση, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ ζητούν να εκπονηθούν σχέδια δράσης κατά της ζέστης προσαρμοσμένα σε περιοχές και βιομηχανίες και ανεπτυγμένα μαζί με εργάτες, εργοδότες, συνδικάτα και ειδικούς της δημόσιας υγείας. Συνδικάτα σε ορισμένες χώρες, για παράδειγμα, ασκούν πιέσεις για να θεσπιστούν μέγιστες νόμιμες θερμοκρασίες εργασίας, για τις οποίες οι υπηρεσίες είπαν ότι αποτελούν μια επιλογή.

Ζήτησαν επίσης, να βελτιωθεί η εκπαίδευση των εργαζομένων στην υγεία και στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, καθώς η θερμική καταπόνηση συχνά δεν διαγιγνώσκεται.

Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) αναφέρει ότι πάνω από 2,4 δισεκατομμύρια εργαζόμενοι εκτίθενται σε υπερβολική ζέστη, γεγονός που προκαλεί περισσότερους από 22,8 εκατομμύρια εργασιακούς τραυματισμούς ετησίως.

«Κανένας δεν πρέπει να κινδυνεύει με νεφρική ανεπάρκεια ή κατάρρευση απλώς για να βγάλει το ψωμί του», τόνισε ο Ρούντιγκερ Κρεχ, προσωρινός διευθυντής του ΠΟΥ για θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ