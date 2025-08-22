Ήταν Ιανουάριος του 2021, όταν ο Μάικλ Μπούλος, λίγα χρόνια μετά την αποφοίτησή του από το κολέγιο, γονάτισε στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου και ζήτησε σε γάμο την Τίφανι Τραμπ. Σχεδόν αμέσως αφότου η κόρη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλτν Τραμπ, απάντησε θετικά, ο ίδιος και οι συγγενείς του βρέθηκαν να κερδίζουν οικονομικά από τη νέα τους θέση δίπλα στους Τραμπ.

Η συμφωνία για το Superyacht «Solstice»

Οι New York Times σε σχετικό τους άρθρο γράφουν πως η πρώτη υπόθεση ήταν οικογενειακή. Ο Μπούλος, τότε σε ρόλο επιχειρηματία στην εταιρεία yacht brokerage του ξαδέλφου του Τζίμι Φράντζι, εντόπισε τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ως πιθανό πελάτη. Ωστόσο, εν αγνοία του κ. Κούσνερ, η εταιρεία του επέβαλε υπερβολική χρέωση και προσπάθησε να αποκρύψει την πραγματική τιμή από αυτόν, όπως δείχνουν τα μηνύματα κειμένου της ίδιας εποχής.

Η παρουσίαση που εστάλη στον Κούσνερ τον Ιούνιο του 2021 μιλούσε για κόστος 12,5 εκατ. ευρώ (περίπου 15 εκατ. δολάρια τότε), περιλαμβάνοντας και μια σταθερή μεσιτική αμοιβή 1 εκατ. ευρώ για την ομάδα Μπούλος–Φράντζι. «Για να καταλάβω, μιλάμε για 1 εκατ. προμήθεια;» φέρεται να ρώτησε ο Κούσνερ, σύμφωνα με απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα.

Στην πραγματικότητα, όμως, σύμφωνα με μηνύματα του ίδιου του Φράντζι, η εταιρεία δαπανούσε πολύ λιγότερα για την αγορά του σκάφους. Σε ένα από τα μηνύματα έγραφε: «ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ 3,5», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πραγματική υπερχρέωση άγγιζε τα 2,5 εκατ. δολάρια.

Οι New York Times γράφουν πως δεν είναι σαφές αν ο Μπούλος γνώριζε την πλήρη μεθόδευση. Ωστόσο, τα μηνύματα δείχνουν ότι συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία, πιέζοντας μάλιστα όταν οι δικηγόροι του Κούσνερ καθυστερούσαν. «Εγώ και η Τίφανι είμαστε έξαλλοι», έγραψε σε συνεργάτες.

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2022. Ο Φράντζι αναφέρει ότι έβγαλε 400.000 δολάρια, ενώ ο Μπούλος εισέπραξε περίπου 300.000. Αργότερα, σύμφωνα με δικαστική κατάθεση τρίτου δικηγόρου, ο Κούσνερ συνειδητοποίησε ότι είχε υπερχρεωθεί κατά 2,5 εκατ. δολάρια.

Ο ίδιος δεν σχολίασε δημόσια τις λεπτομέρειες, αλλά ένας εκπρόσωπος τύπου του σημείωσε ότι σήμερα ο Μπούλος εργάζεται «με μεγάλη επιτυχία» για να βρεθεί νέος αγοραστής για το ίδιο σκάφος το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα ναυπηγείο στο Πέραμα.

Η σαουδαραβική συμφωνία

Στις 22 Ιουνίου 2022, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας για τα γιοτ, ο Michael Boulos και ο Φράντζι βρίσκονταν στο σπίτι ενός πλούσιου Σαουδάραβα επιχειρηματία στη Βιρτζίνια, τον οποίον ο ξάδερφος του Μπούλος γνώριζε μέσω της επιχείρησης γιοτ και του χρωστούσε εκατομμύρια δολάρια.

Οι Times αναφέρουν πως ο Αλλάμ βρισκόταν στη Βιρτζίνια σε αυτοεξορία καθώς κατά πάσα πιθανότητα η σαουδαραβική κυβέρνηση είχε κατάσχει ακίνητά του που άξιζαν δισεκατομμύρια κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης καταπολέμησης της διαφθοράς το 2017 και ο Αλλάμ ήθελε απεγνωσμένα να πάρει πίσω την περιουσία του.

Έτσι λοιπόν, όπως δείχνουν τα μηνύματα που έχουν στην κατοχή τους οι Times, ο Φράντζι κατέστρωσε ένα σχέδιο: Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη σχέση του με τον Μπούλος και την οικογένεια Trump για να βοηθήσει τον Αλλάμ να πείσει τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν να επιστρέψει την περιουσία του. Σε αντάλλαγμα, είπε ο Φράντζι, ήθελε ο Αλλάμ να διαγράψει το χρέος του και να τον πείσει να συμμετάσχει σε μια μελλοντική επιχειρηματική συμφωνία.

Λίγο πριν τη συνάντηση, ο Φράντζι έστειλε ένα μήνυμα στον Αλλάμ στο οποίον έγραφε: «Χρειάζεται 25.000 δολάρια, του είπα ότι είναι δάνειο». Στο μήνυμα περιλάμβανε το όνομα και τον τραπεζικό λογαριασμό του Μπούλος. Την ημέρα της συνάντησης, ο Αλλάμ μετέφερε 100.000 δολάρια στον λογαριασμό του.

Οι Times γράφουν πως όλοι οι εμπλεκόμενοι δήλωσαν ότι τα χρήματα δεν προορίζονταν για την «αγορά πρόσβασης». Ωστόσο, έδωσαν αντιφατικές εξηγήσεις. Ο εκπρόσωπος του Μπούλος είπε ότι επρόκειτο για εξόφληση χρέους που όφειλε ο Φράντζι στον Μπούλος, ενώ συνεργάτης του Αλλάμ υποστήριξε ότι ήταν προσωπικό δάνειο.

Οι Times γράφουν πως καθώς περνούσαν οι μήνες, άτομα γύρω από τον κ. Άλαμ τον προειδοποιούσαν ότι το σχέδιο είχε ελάχιστες πιθανότητες να λειτουργήσει, όπως δείχνουν τα μηνύματα. Τελικά, φαίνεται να είχαν δίκιο, καθώς ο Άλαμ δεν πήρε ποτέ την πρόσκληση γάμου του, την πρόσβασή του ή την περιουσία του.

Πάντως, ο γάμος, που πραγματοποιήθηκε στο γκολφ κλαμπ Mar-a-Lago του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα, ανέβασε το προφίλ όχι μόνο της οικογένειας αλλά και του πατριάρχη, Μασάντ Μπούλος. Μάλιστα, μετά την εκλογή του 2024, ο πατέρας του Μπούλος διορίστηκε σύμβουλος του προέδρου για τη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια ανώτατος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Αφρική.