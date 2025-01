Εκατοντάδες φυλακισμένοι βοηθούν στη μάχη με τις καταστροφικές πυρκαγιές που εξαπλώνονται ταχύτατα στη νότια Καλιφόρνια, καθώς μια ισχυρή ανεμοθύελλα καταστρέφει την περιοχή.

Το σωφρονιστικό τμήμα της Καλιφόρνιας (CDCR) δήλωσε ότι είχε αναπτύξει 783 φυλακισμένους πυροσβέστες, ενώ η κομητεία μάχεται με πολλαπλές ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από ακραίους ανέμους και ξηρές συνθήκες.

Οι κρατούμενοι ενσωματώνονται στο τμήμα δασών και πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας (Cal Fire) και στους σχεδόν 2.000 πυροσβέστες του, οι οποίοι έχουν καταπονηθεί από πολλές ταυτόχρονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αναφέρει ο Guardian.

Το CDCR λειτουργεί περισσότερα από 30 “πυροσβεστικά στρατόπεδα” σε όλη την πολιτεία, όπου άτομα που εκτίουν ποινές κρατικών φυλακών εκπαιδεύονται στην πυρόσβεση και υποστηρίζουν τις αρχές κατά την αντιμετώπιση πυρκαγιών, πλημμυρών και άλλων καταστροφών. Οι χώροι αυτοί, που ονομάζονται επίσης στρατόπεδα διατήρησης, θεωρούνται εγκαταστάσεις μικρής ασφαλείας και φιλοξενούν περισσότερους από 1.800 έγκλειστους πυροσβέστες, δήλωσαν αξιωματούχοι αυτή την εβδομάδα.

Η Καλιφόρνια, η οποία αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες και πιο καταστροφικές περιόδους πυρκαγιών εν μέσω της κλιματικής κρίσης, βασίζεται εδώ και καιρό σε φυλακισμένους για την αντιμετώπισή τους. Τα συνεργεία του CDCR αντιπροσώπευαν κατά καιρούς έως και το 30% των δυνάμεων αντιμετώπισης πυρκαγιών στην πολιτεία.

Οι πυροσβέστες του CDCR κερδίζουν μεταξύ 5,80 και 10,24 δολαρίων την ημέρα και επιπλέον 1 δολάριο την ώρα όταν ανταποκρίνονται σε ενεργά επείγοντα περιστατικά. Όταν ανταποκρίνονται σε καταστροφές, βγάζουν έως και 26,90 δολάρια σε μια 24ωρη βάρδια.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα δήλωσαν ότι εκτιμούν τους καλούς μισθούς και την ευκαιρία να κάνουν ουσιαστική δουλειά ενώ εκτίουν την ποινή τους, αλλά οι θέσεις εργασίας μπορεί να είναι κουραστικές.

Experts have warned that the cost of the claims from the Los Angeles fires in the past couple of days could push the California insurance industry to the brink of collapse. pic.twitter.com/FKM9fuknzF