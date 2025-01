Εικόνες χάους και αποκάλυψης στην Καλιφόρνια, όπου οι φονικές πυρκαγιές κατακαίνε τα προάστια του Λος Άντζελες. Η κόλαση φωτιάς αφήνει πίσω της νεκρούς, έχοντας σαρώσει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, υποδομές, σπίτια και αυτοκίνητα.

Ο φόβος περαιτέρω εξάπλωσης των μετώπων εντείνεται, όσο οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία, ενισχύουν τις φλόγες.

🚨🇺🇸 Officials are alarmed as a wildfire in Los Angeles, California, has spread across several thousand acres. They describe the devastation as resembling the aftermath of an atomic bomb explosion in the area. pic.twitter.com/ymd7EQglWI