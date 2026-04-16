Πρόκειται για έναν από τους ωραιότερους από τους ωραιότερους καταρράκτες της Ευρώπης και μοιάζει πράγματι σαν να έχει ξεπηδήσει από τις σελίδες ενός παραμυρθιού ή σαν ένας πίνακας ζωγραφικής.

Ο λόγος για τον καταρράκτη Bigar στη Ρουμανία που ξεχωρίζει για το μοναδικό σχήμα καμπάνας και το καταπράσινο κάλυμμα από βρύα που τον περιβάλλει. Βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της χώρας, στην κομητεία Caraș-Severin, μέσα στο Εθνικό Πάρκο Cheile Nerei-Beușnița. Το νερό αναβλύζει από μια υπόγεια πηγή και πέφτει πάνω σε έναν βράχο ύψους περίπου 7-8 μέτρων, ο οποίος είναι καλυμμένος με βρύα. Το νερό δεν πέφτει με ορμή, αλλά γλιστράει απαλά πάνω στα βρύα, δημιουργώντας ένα «παραμυθένιο» πέπλο.

Σύμφωνα με την τοπικό θρύλο, ο καταρράκτης γεννήθηκε από μια τραγική ιστορία αγάπης. Λέγεται ότι μια μάγισσα μεταμόρφωσε τα μαλλιά μιας κοπέλας, που ήταν φυλακισμένη σε μια σπηλιά, σε καταρράκτη από δάκρυα, ώστε να μπορέσει να συναντήσει τον αγαπημένο της, έναν νεαρό ονόματι Bigăr. Ο νέος πνίγηκε στα νερά του καταρράκτη και έτσι ενώθηκαν για πάντα στον θάνατο. Υπάρχει η πεποίθηση ότι τα ζευγάρια που πίνουν νερό από τον καταρράκτη θα απολαύσουν αιώνια αγάπη.

Ιδανική εποχή για να επισκεφτείτε τον καταρράκτη είναι η άνοιξη, καθώς μετά τις βροχές η ροή του νερού είναι πλούσια, σε αντίθεση με το τέλος του καλοκαιριού που μπορεί να είναι περιορισμένη. Αν θέλετε τώρα να απολαύσετε αυτή τη «μεταξένια» απεικόνιση του νερού, ιδανική ώρα είναι νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

