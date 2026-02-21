Είναι μία από τις ωραιότερες πόλεις της Ιταλίας, την οποία όσοι επισκέπτονται, νιώθουν μαγεμένοι. Ο λόγος για τη Σιένα, η οποία χωρίζεται σε δεκαεπτά γειτονιές, κι εντυπωσιάζει με τη γραφικότητά της.

Βρίσκεται στην Τοσκάνη και το ιστορικό της κέντρο έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO «Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Σύμφωνα με τον θρύλο ιδρύθηκε από τον Senius, τον γιό του Ρέμου, ιδρυτή της Ρώμης και από αυτόν πήρε και το όνομά της. Το μεγαλύτερο μέρος της πόλης διατηρεί ακέραιο το μεσαιωνικό του χαρακτήρα με γοτθικά κτίρια, πελώριες ξύλινες πόρτες και ιστορικά μνημεία, πολλά από τα οποία αποτελούν έργο καλλιτεχνών της Αναγέννησης.

Γύρω από την κεντρική πλατεία δεσπόζουν τα παλάτια Palazzo Pubblico και Torre del Mangia και η «πηγή της χαράς», ένα μαρμάρινο σιντριβάνι που χρονολογείται από το 1419 και είναι διακοσμημένο με ανάγλυφα που αναπαριστούν την Παναγία. Η Σιένα φιλοξενεί και την πιο διάσημη ίσως ιπποδρομία στον κόσμο, τη Palio di Siena που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου και στις 16 Αυγούστου. Μάλιστα, καλύπτουν τα πλακόστρωτα σοκάκια με χώμα για να μοιάζει με αρένα.

Αξίζει, επίσης, να επισκεφθεί κανείς το μεγάλο καθεδρικό της που χτίστηκε τον 13ο αιώνα και να δοκιμάσει τα φημισμένα τοπικά κρασιά, πολλά εκ των οποίων συγκαταλέγονται στα καλύτερα του κόσμου. Η καλύτερη εποχή για να ταξιδέψεις στη Σιένα, είναι σίγουρα η άνοιξη, με την ολάνθιστη ιταλική φύση, να δημιουργεί ένα μαγευτικό σκηνικό.

