Η Βυτίνα είναι από τους πιο δημοφιλείς χειμερινούς -και όχι μόνο- προορισμούς για μια σύντομη απόδραση. Είναι, όμως, ψηλά στη λίστα και με τους προορισμούς για μια απόδραση του Αγίου Βαλεντίνου, αφού το γραφικό χωριό της Αρκαδίας συνδυάζει όλα εκείνα τα στοιχεία που δημιουργούν μια ρομαντική ατμόσφαιρα.

Στη Βυτίνα, άλλωστε, θα συναντήσετε κι έναν από τους πιο διάσημους δρόμους της Ελλάδας που είναι γνωστός ως ο «Δρόμος της Αγάπης». Είναι καλυμμένος με αμέτρητα πλατάνια και σφενδάμους, σε ένα άκρως ρομαντικό σκηνικό.

Το όνομά του οφείλεται κατά κάποιον τρόπο στη «χρήση» του κατά τα παλαιότερα χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτόν έδιναν ραντεβού τα ερωτευμένα ζευγάρια του χωριού αλλά και των γειτονικών περιοχών, προκειμένου να γνωριστούν καλύτερα, ανταλλάζοντας μόνο βλέμματα και κουβέντες, ακολουθώντας πιστά τα ήθη της τότε εποχής.

Το σημείο στο χωριό όπου βρίσκεται ο «Δρόμος της Αγάπης» είναι γνωστό και ως Παλαιό Χωριό, ενώ εδώ συναντά κανείς και τις ιστορικές εκκλησίες της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που χρονολογείται από το 1847, καθώς και εκείνη των Αγίων Αποστόλων.