Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές μονές στην Ελλάδα και από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα στα Τζουμέρκα. Ο λόγος για τη Μονή Κηπίνας που μοιάζει να αιωρείται πάνω από τον Καλαρρύτικο ποταμό, προκαλώντας δέος στους προσκυνητές.

Συναντάται κοντά στο χωριό Καλαρρύτες, έναν από τους πιο όμορφους και γραφικούς προορισμούς στα Τζουμέρκα, σε μια απότομη πλαγιά κάτω από τον Καλαρρύτικο ποταμό και χρονολογείται από τον 13ο αιώνα. Οι εικασίες για την ονομασία της αναφέρουν ότι οφείλεται στους κήπους που καλλιεργούσαν οι μοναχοί σε μια δύσβατη, βραχώδη περιοχή, ενώ η μονή είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου.

Μόλις φτάσει κανείς στην είσοδο της μονής το δέος και ο θαυμασμός, ίσως να είναι λίγα γι’ αυτό που αντικρίζουν τα μάτια του, με το μοναστήρι να μοιάζει σχεδόν ένα με τον κάθετο επιβλητικό βράχο μέσα στον οποίο έχει δημιουργηθεί. Οι εκπλήξεις, ωστόσο, συνεχίζονται και στο εσωτερικό της μονής, με τις εντυπωσιακές τοιχογραφίες της να χρονολογούνται από τον 17ο αιώνα και το αίσθημα της κατάνυξης να κυριεύει τους πάντες. Σε αυτό το μνημείο της Ορθοδοξίας υπάρχουν δύο χώροι υποδοχής και τα κελιά των μοναχών σε δύο επίπεδα, καθώς και ο χώρος του καθιστικού, εκτός από το καθολικό, στο ισόγειο.

Μια ξύλινη πόρτα που βρίσκεται μέσα στο ναό οδηγεί στο σπήλαιο, σημείο που επί Τουρκοκρατίας αποτέλεσε καταφύγιο για τους κατοίκους της περιοχής. Από τις εικόνες που σίγουρα θα πάρει μαζί του ο επισκέπτης της μονής η ανυπέρβλητη θέα στην υπέροχη φύση της γύρω περιοχής από τον όροφο του μοναστηριού, που σίγουρα μένει για πάντα αξέχαστη.

Δείτε τις φωτογραφίες