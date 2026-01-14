Για πολλούς ταξιδιώτες, η οικονομική θέση παραμένει μονόδρομος. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα στενά καθίσματα και άβολα πολύωρα ταξίδια. Σύμφωνα με τη φετινή αξιολόγηση της Skytrax, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες αποδεικνύουν ότι η άνεση μπορεί να συνδυαστεί με προσιτή τιμή -και μάλιστα με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Η παγκόσμια πλατφόρμα αξιολόγησης αεροπορικών εταιρειών και αεροδρομίων ανέλυσε κρίσιμους παράγοντες της εμπειρίας στην οικονομική θέση: την απόσταση μεταξύ των καθισμάτων (seat pitch), την εργονομία και άνεση των προσκεφάλων, αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό της καμπίνας.

Στην κορυφή για έκτη συνεχόμενη χρονιά βρέθηκε η Japan Airlines, θέτοντας για άλλη μια φορά το σημείο αναφοράς στην οικονομική θέση. Ενώ ο μέσος όρος της αγοράς κυμαίνεται μεταξύ 76 και 81 εκατοστά, τα αεροσκάφη της ιαπωνικής εταιρείας προσφέρουν μια απόσταση 86 εκατοστών, χαρίζοντας στους επιβάτες περισσότερο χώρο για τα πόδια -στοιχείο καθοριστικό, ειδικά σε υπερατλαντικές πτήσεις.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Time Out, η άνεση δεν σταματά εκεί. Η διάταξη καθισμάτων 2-4-2 δημιουργεί πιο «ανοιχτή» αίσθηση καμπίνας, σε αντίθεση με τις συνηθισμένες και πιο στενές διατάξεις 3-3-3. Προσθέστε μεγάλες οθόνες 13 ιντσών, ρυθμιζόμενα προσκέφαλα, πρίζες φόρτισης και έξυπνες λεπτομέρειες -όπως ποτηροθήκες- και η εμπειρία μεταμορφώνεται.

Στη δεύτερη θέση συναντάται η Cathay Pacific, η οποία διακρίθηκε συνολικά για την ποιότητα της οικονομικής της θέσης, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Korean Air. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ασιατικές αεροπορικές εταιρείες κυριαρχούν στη δεκάδα, καταλαμβάνοντας τις οκτώ από τις δέκα θέσεις, με ονόματα όπως η Singapore Airlines, η ANA, η Qatar Airways και η Emirates.