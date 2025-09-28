Η Γερμανία έχει πολλά και όμορφα μέρη που αξίζουν την προσοχή σας και μια επίσκεψη σε αυτά κάποια στιγμή στη ζωή σας. Ένα από τα μέρη αυτά που αξίζει να γνωρίσετε από κοντά, είναι και η Λειψία.

Η μποέμ και μεγαλύτερη πόλη της Σαξονίας, η οποία συνδυάζει αρ νουβό αρχιτεκτονική, μουσική παράδοση και έντονη πολιτιστική ζωή. Εξάλλου, είναι η πόλη που «γέννησε» τον Βάγκνερ, ενώ ο Μπαχ έζησε κι εργάστηκε εδώ για περισσότερα από 30 χρόνια. Μάλιστα, στην γοτθική εκκλησία του Αγίου Θωμά, όπου έχει ταφεί, συνέθεσε μερικά από τα μεγαλύτερα αριστουργήματά του, ενώ υπήρξε μαέστρος της χορωδίας για 27 χρόνια έως το θάνατό του. Στην ίδια εκκλησία, βαφτίστηκε ο Βάγκνερ, κήρυξε ο Μαρτίνος Λούθηρος κι έπαιξε εκκλησιαστικό πιάνο ο Μότσαρτ.

Ωστόσο, η Λειψία είναι γνωστή και ως η «πόλη των ηρώων», διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο το 1989 στην πτώση του Τείχους του Βερολίνου, με μαζικές διαδηλώσεις που ξεκίνησαν από εκεί τον Μάιο και εξαπλώθηκαν σε όλη τη Γερμανία. Σε αυτή την γοητευτική πόλη με την έντονη προσωπικότητα, θα ανακαλύψετε όλη την πολιτική ιστορία της πρώην ανατολικής Γερμανίας και την επανένωση των δύο Γερμανιών το 1990 στο Leipzig Forum of Contemporary History.

Στα αξιοθέατα που πρέπει να δείτε από κοντά είναι και το Παλαιό Δημαρχείο που δεσπόζει στην τεράστια πλατεία της κεντρικής αγοράς από το 1556 και σήμερα φιλοξενεί το Μουσείο Ιστορίας της πόλης, ενώ στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου θα μάθετε όλα όσα θέλετε για την ιστορία της πόλης.

