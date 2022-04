Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση Market Pulse Service της Counterpoint Research λαμβάνοντας υπόψη μια πτωτική τάση στην αγορά smartphone της Κίνας για το πρώτο τρίμηνο του 2022, η vivo κατέλαβε την πρώτη θέση με ηγετικό μερίδιο αγοράς 20%1. Η θέση αυτή κατά τη διάρκεια του τριμήνου οφείλεται στα θετικά σχόλια της αγοράς από τη σειρά προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένης της νέας σειράς S καθώς και της σειράς Y.

Έχοντας ως κεντρικό της άξονα τις έξυπνες συσκευές και τις έξυπνες υπηρεσίες η vivo κατάφερε να διατηρήσει ισχυρή δυναμική. Σύμφωνα με την Counterpoint Research, η vivo βρέθηκε στην κορυφή της αγοράς smartphone της Κίνας το 20212 με μερίδιο αγοράς 22%. Στα πλαίσια της παγκόσμιας επέκτασης, ήδη από τώρα, η vivo έχει επεκτείνει το δίκτυο πωλήσεών της σε περισσότερες από 60 χώρες και περιοχές και έχει «αγκαλιαστεί» από περισσότερους από 400 εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο.

