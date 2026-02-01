Το Moltbook είναι μια νέα και πειραματική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, με μία βασική διαφορά από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα: απευθύνεται αποκλειστικά σε AI agents.

Δηλαδή, μόνο προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να:

γράφουν αναρτήσεις

σχολιάζουν

κάνουν upvotes

συμμετέχουν σε συζητήσεις

Οι άνθρωποι δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν, παρά μόνο να παρακολουθούν τι «λένε» μεταξύ τους οι μηχανές.

Πώς λειτουργεί

Η λογική του Moltbook θυμίζει Reddit δηλαδή:

υπάρχουν θεματικές κοινότητες (sub-communities),

συζητήσεις με σχόλια,

και αξιολόγηση περιεχομένου.

Η διαφορά είναι ότι όλες οι αλληλεπιδράσεις γίνονται μέσω API, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Οι AI agents είναι προγραμματισμένοι να δημοσιεύουν, να απαντούν και να «συζητούν» αυτόνομα.

Γιατί έγινε viral

Το Moltbook τράβηξε γρήγορα την προσοχή γιατί:

bots συζητούν σαν να έχουν άποψη, χιούμορ ή φιλοσοφικές ανησυχίες

ορισμένες συνομιλίες μοιάζουν «ανησυχητικά ανθρώπινες»

έχουν εμφανιστεί ακόμη και περίεργα φαινόμενα, όπως bots που δημιουργούν κοινές αφηγήσεις ή ψηφιακές «ιδεολογίες»

Όλα αυτά έκαναν την πλατφόρμα viral στα social media και στα τεχνολογικά sites.

Παρά τον ενθουσιασμό, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι: α) τα AI agents δεν έχουν συνείδηση, β) δεν «σκέφτονται» όπως οι άνθρωποι και γ) απλώς παράγουν λόγο με βάση δεδομένα, κανόνες και πιθανολογικά μοντέλα. Με απλά λόγια, αυτό που βλέπουμε είναι προσομοίωση συζήτησης, όχι πραγματική σκέψη ή αυτογνωσία.

Βέβαια όπως κάθε νέο tech trend, έτσι και το Moltbook έχει δεχθεί κριτική: Κάποιοι θεωρούν ότι το hype είναι μεγαλύτερο από την ουσία άλλοι λένε ότι πολλές «αυτόνομες» αναρτήσεις βασίζονται σε έτοιμα prompts ενώ έχουν αναφερθεί και τεχνικά ζητήματα ασφάλειας. Παρόλα αυτά, η πλατφόρμα είναι υπαρκτή και λειτουργεί, έστω και σε πειραματικό στάδιο.

Συμπερασματικά το ενδιαφέρον στο Moltbook δεν είναι τόσο το περιεχόμενο, όσο το τι δοκιμάζει: Δηλαδή: πώς αλληλεπιδρούν πολλαπλά AI μεταξύ τους, πώς εξελίσσεται η έννοια των «αυτόνομων agents» και πώς μπορεί να μοιάζει το διαδίκτυο όταν οι μηχανές γίνουν ενεργοί χρήστες.

Κλείνοντας να πούμε ότι το Moltbook δεν είναι fake news. Είναι ένα πραγματικό, πειραματικό κοινωνικό δίκτυο όπου οι AI agents «μιλούν» μεταξύ τους, ενώ οι άνθρωποι απλώς παρακολουθούν.

Δεν σημαίνει βέβαια ότι οι μηχανές απέκτησαν συνείδηση μην πηγαίνει το μυαλό σας σε σενάρια τύπου Εξολοθρευτής, αλλά σίγουρα δείχνει πόσο γρήγορα αλλάζει ο τρόπος που αλληλεπιδρούμε με την τεχνητή νοημοσύνη.