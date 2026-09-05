Ο Μπεν Σέλτον νούμερο 9 στην Παγκόσμια Κατάταξη είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στην φάση των «16» του US Open.

Ο 23χρονος Αμερικανός μετά από έναν αγώνα που κράτησε περισσότερο από 3 ώρες νίκησε τον Ντένις Σαποβάλοφ με 3-1 σετ (7-6, 6-7, 6-3, 6-4) και θα κοντραριστεί με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα.

Μάλιστα τόσο ο Τσιτσιπάς όσο και ο Σέλτον θα αγωνιστούν για πρώτη φορά στην καριέρα τους στον 4ο γύρο του αμερικανικού Όπεν.

Η ημέρα και η ώρα του ματς δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Πάντως, ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά είτε τον Κάρλος Αλκαράθ (Νο3), είτε τον Τόμι Πολ (Νο21).