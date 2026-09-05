Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέτυχε την καλύτερη πορεία της καριέρας του στο US Open, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την πρόκριση στον 4ο γύρο. Ο Έλληνας τενίστας ξεπέρασε το κακό του ξεκίνημα και επικράτησε του Τσέχου Γίρι Λεχέτσκα με 2-6, 6-1, 7-6(3), 6-1.

Ο Λεχέτσκα μπήκε πολύ καλύτερα στο παιχνίδι και πήρε εύκολα το πρώτο σετ με 6-2. Η απάντηση του Τσιτσιπά ήταν άμεση, καθώς περιόρισε σημαντικά τα λάθη του και κυριάρχησε στο δεύτερο σετ, φτάνοντας στο 6-1.

First time feels good! 🇬🇷



Tsitsipas seals a career-first trip to the US Open fourth round. pic.twitter.com/aqo2DATLp1 — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026

Η αναμέτρηση κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό στο τρίτο σετ. Οι δύο παίκτες οδηγήθηκαν στο tie-break, όπου ο Τσιτσιπάς πήρε γρήγορα τον έλεγχο και επικράτησε με 7-3. Από εκεί και πέρα, ο 28χρονος Έλληνας δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλό του και με 6-1 στο τέταρτο σετ ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Στους «16» θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Μπεν Σέλτον και τον Ντένις Σαποβάλοφ, διεκδικώντας την πρώτη του παρουσία σε προημιτελικό Grand Slam μετά το Roland Garros του 2024.

Stefanos Tsitsipas🇬🇷 quiere salvar el revés a una mano🤚



“Quisiera empezar un moviendo #KeepOneHanderAlive “ pic.twitter.com/2bZo46WNlI — Iván Aguilar (@ivabianconero) September 5, 2026

Η επιτυχία στη Νέα Υόρκη συνεχίζει την ανοδική πορεία του Τσιτσιπά μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Γκστάαντ τον Ιούλιο, ενώ η πρόκριση στον 4ο γύρο τού εξασφάλισε χρηματικό έπαθλο 480.000 δολαρίων.