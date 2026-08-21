Το κυρίως πιάτο του Diamond League της Λοζάνης σερβίρεται απόψε με το μήκος να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους Έλληνες φιλάθλους, λόγω της παρουσίας του σταρ Μίλτου Τεντόγλου, που στοχεύει την τρίτη του φετινή νίκη στη σειρά, μετά τη Σιαμέν και το Μονακό.

Ο τετράκις πρωταθλητής Ευρώπης θα βρει στον αγωνιστικό χώρο αυτούς με τους οποίους ανέβηκε μαζί στο βάθρο του Μπέρμιγχαμ, δηλαδή τον Ελβετό Ζίμον Εχάμερ και τον Βούλγαρο Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ, αλλά και τον παγκόσμιο πρωταθλητή του κλειστού στίβου, Πορτογάλο Ζέρσον Μπαλντέ.

Ο αγώνας του μήκους ξεκινά στις 21:48.