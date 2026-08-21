Η Μαντόνα επέλεξε την Κέρκυρα για να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της και ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram γέμισε με φωτογραφίες και βίντεο από το εορταστικό κλίμα.

Μία ανάρτηση της Μαντόνα αναδημοσίευσε σε στόρι του στο Instagram και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Χρόνια πολλά Μαντόνα! Πολύ χαρούμενος που πέρασες υπέροχες στιγμές στην Ελλάδα. Έλα ξανά του χρόνου!», έγραψε ο πρωθυπουργός.

Το πάρτι έγινε την Κυριακή 16 Αυγούστου στους Κουραμάδες Κέρκυρας, όπου η Αμερικανίδα τραγουδίστρια συγκέντρωσε την οικογένεια, φίλους και συνεργάτες της για μια βραδιά με ελληνικό χαρακτήρα.

Το Newsbeast και ο συνεργάτης μας, Πάνος Νικολακόπουλος, βρέθηκε στους Κουραμάδες και μετέφερε το ρεπορτάζ από όσα συνέβησαν στο μικρό παραδοσιακό μεζεδοπωλείο που επέλεξε για τη γιορτή της.

Για το βράδυ των γενεθλίων της, στις 16 Αυγούστου, η Madonna δεν επέλεξε κάποιο πολυτελές εστιατόριο ή κοσμοπολίτικο θέρετρο. Αντίθετα, κατευθύνθηκε στους Κουραμάδες, ένα χωριό της Κέρκυρας, όπου το πάρτι στήθηκε σε μικρό παραδοσιακό μεζεδοπωλείο, με ξύλινες καρέκλες με ψάθινο κάθισμα και την ατμόσφαιρα ενός αυθεντικού ελληνικού χωριού.

Η ομάδα της είχε φτάσει εκεί περίπου από τις 15:00, αρκετές ώρες πριν από την ίδια, προκειμένου να οργανώσει κάθε λεπτομέρεια του δείπνου.

Μαζί της είχε φέρει μεγάλο μέρος του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο τραπέζι, από μαχαιροπίρουνα, πιάτα, ποτήρια και βάζα μέχρι τα ποτά που θα σερβίρονταν στους καλεσμένους.

Το μεζεδοπωλείο ανέλαβε κυρίως την παρασκευή του φαγητού, με το μενού να βασίζεται σε ελληνικές γεύσεις. Ανάμεσα στα πιάτα που σερβιρίστηκαν ήταν και η παραδοσιακή κερκυραϊκή παστιτσάδα.

@newsbeast.gr Η Madonna γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα, φορώντας ένα εντυπωσιακό στεφάνι με ροζ λουλούδια στα μαλλιά. Αποκλειστικές εικόνες του Newsbeast από το ιδιωτικό πάρτι που έγινε σε μικρό παραδοσιακό μεζεδοπωλείο στους Κουραμάδες, παρουσία της οικογένειας και στενών φίλων της. Madonna Madonna68 MadonnaBirthday Corfu Kerkyra Kouramades Greece MadonnaInGreece Exclusive ExclusivePhotos Newsbeast CelebrityNews HappyBirthdayMadonna newsbeastexclusive ♬ original sound – newsbeast – newsbeast

Εντυπωσιακή ήταν και η τούρτα των γενεθλίων, πολύ μεγάλων διαστάσεων, με κλασική γεύση βανίλια.

Η μουσική είχε κεντρικό ρόλο στη βραδιά. Καθ’ όλη τη διάρκεια του δείπνου υπήρχε ζωντανή μουσική, ενώ εμφανίστηκαν οι «Μπουφετζήδες», ένα λαϊκό συγκρότημα που κινείται ανάμεσα σε ρεμπέτικους και λαϊκούς ήχους αλλά και η παιδική χορωδία «Άγιος Σπυρίδων», που τραγούδησε για τη Madonna ιταλικά και ελληνικά τραγούδια.

Στη διάρκεια του προγράμματος ακούστηκαν μεταξύ άλλων το «Bambola», αλλά και οι «Άσπρες Κορδέλες».

Το πάρτι απέκτησε σύντομα καθαρά ελληνικό χαρακτήρα: έσπασαν πιάτα, οι καλεσμένοι σηκώθηκαν για χορό και το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.