Πόσο συχνά κάνει σεξ ένα ευτυχισμένο ζευγάρι; Η ερώτηση ακούγεται απλή, όμως η επιστήμη δίνει μια πολύ πιο σύνθετη απάντηση. Το σεξ μπορεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι μιας σχέσης, αλλά ο αριθμός των επαφών δεν λειτουργεί ως «θερμόμετρο» αγάπης. Και, όπως δείχνουν νεότερα δεδομένα, δύο άνθρωποι μπορεί να είναι βαθιά ερωτευμένοι χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάνουν περισσότερο σεξ.

Μια νέα επιστημονική ανασκόπηση στο Current Sexual Health Reports εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στον ρομαντικό έρωτα και τη συχνότητα του σεξ. Το βασικό συμπέρασμα είναι εντυπωσιακό: η ένταση του έρωτα δεν φαίνεται να συνδέεται με το πόσο συχνά ένα ζευγάρι κάνει σεξ.

Με άλλα λόγια, περισσότερο σεξ δεν σημαίνει αυτομάτως περισσότερη αγάπη και λιγότερο σεξ δεν αποτελεί από μόνο του απόδειξη ότι μια σχέση έχει χάσει τη φλόγα της.

Ο έρωτας επηρεάζει το σεξ αλλά όχι τόσο απλά όσο νομίζουμε

Τα δεδομένα δείχνουν μια ενδιαφέρουσα διάκριση. Το να βρίσκεται κάποιος σε κατάσταση ρομαντικού έρωτα σχετίζεται με αυξημένη σεξουαλική συχνότητα. Ωστόσο, το πόσο έντονα ερωτευμένος δηλώνει ότι είναι δεν προβλέπει πόσο συχνά κάνει σεξ.

Η ανασκόπηση βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη Romantic Love Survey 2022, τη μεγαλύτερη σχετική έρευνα σε ανθρώπους που δήλωναν ερωτευμένοι. Το αρχικό, καθαρισμένο δείγμα περιλάμβανε 1.556 νέους ενήλικες από 33 χώρες, ηλικίας 18 έως 25 ετών. Οι συμμετέχοντες βρίσκονταν σε διαφορετικές μορφές ρομαντικής σχέσης, από ραντεβού μέχρι γάμο ή συμβίωση. Οι επιμέρους δημοσιευμένες αναλύσεις για τη σεξουαλική συχνότητα επικεντρώθηκαν σε περίπου 810 άτομα που ήταν ερωτευμένα για λιγότερο από δύο χρόνια. Και εδώ εμφανίζεται κάτι γνώριμο σε πολλά ζευγάρια: η περίφημη «περίοδος του μέλιτος» έχει πράγματι τη δική της δυναμική.

Η «φωτιά» των πρώτων χρόνων

Τα πρώτα στάδια μιας σχέσης τείνουν να συνοδεύονται από συχνότερη σεξουαλική δραστηριότητα. Οι νεότεροι άνθρωποι και όσοι βρίσκονται σε πιο πρόσφατες σχέσεις φαίνεται επίσης να κάνουν περισσότερο σεξ σε σύγκριση με ανθρώπους σε μακροχρόνιες σχέσεις.

Σύμφωνα με την ανασκόπηση, οι ερωτευμένοι νεαροί ενήλικες ανέφεραν κατά μέσο όρο περίπου 3,5 σεξουαλικές επαφές την εβδομάδα, ενώ άλλες έρευνες σε παντρεμένα ζευγάρια τοποθετούν τη συχνότητα περίπου στη μία φορά την εβδομάδα. Το κρίσιμο όμως είναι ότι αυτά είναι στατιστικοί μέσοι όροι και όχι στόχοι που πρέπει να πετύχει ένα ζευγάρι.

Όπως επισημαίνεται στην ανασκόπηση: «Η σεξουαλική συχνότητα επηρεάζεται από ένα ευρύ φάσμα ατομικών, σχεσιακών και συμφραζόμενων παραγόντων, επομένως είναι απίθανο οποιαδήποτε μεταβλητή, συμπεριλαμβανομένης της έντασης του έρωτα, να μπορεί να την εξηγήσει πλήρως».

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι ούτε η ιδεοψυχαναγκαστική σκέψη γύρω από τον σύντροφο ούτε τα επίπεδα δέσμευσης εξηγούσαν από μόνα τους τη συχνότητα των σεξουαλικών επαφών.

Το ερώτημα ίσως δεν είναι «πόσο συχνά;», αλλά «πόσο καλά μαζί;»

Εδώ βρίσκεται ίσως το σημαντικότερο μήνυμα: η σεξουαλική ζωή μιας σχέσης δεν είναι αριθμητική εξίσωση.

«Παράγοντες όπως η σεξουαλική επικοινωνία, η σημασία και η λειτουργία του σεξ μέσα στη σχέση, η σεξουαλική αυτοεκτίμηση, η ποιότητα της σχέσης, η ψυχική υγεία, το άγχος, η σωματική υγεία και τα κίνητρα που έχουν οι άνθρωποι για να κάνουν σεξ μπορούν όλα να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο», εξηγεί η Δρ. Langan.

Και προσθέτει: «Η σύγχρονη έρευνα μας υπενθυμίζει επίσης ότι η επιθυμία διαμορφώνεται από το πλαίσιο και τη δυναμική της σχέσης, όχι απλώς από το πόσο αγαπάμε έναν σύντροφο».

Αυτό ενισχύεται και από ανεξάρτητες επιστημονικές μελέτες. Έρευνα στο The Journal of Sexual Medicine μέσω PubMed σε 126 νεαρά ζευγάρια διαπίστωσε ότι τόσο η σεξουαλική συχνότητα όσο και η επικοινωνία σχετίζονταν με τη σεξουαλική ικανοποίηση. Όταν όμως οι επιστήμονες εξέτασαν την ικανοποίηση από τη σχέση, η σεξουαλική επικοινωνία (και όχι η συχνότητα) ήταν εκείνη που την προέβλεπε.

Περισσότερο σεξ δεν σημαίνει υποχρεωτικά πιο ευτυχισμένος γάμος

Μια ακόμη μελέτη, παρακολούθησε 105 παντρεμένα ζευγάρια σε διαφορετικά στάδια του γάμου τους. Όταν οι ερευνητές εξέτασαν μαζί τη συχνότητα του σεξ, τη σεξουαλική ικανοποίηση και τις καθημερινές συμπεριφορές μεταξύ των συντρόφων, διαπίστωσαν ότι για τη συζυγική ικανοποίηση μεγαλύτερη σημασία είχαν μια ικανοποιητική σεξουαλική ζωή και ένα θετικό διαπροσωπικό κλίμα, παρά απλώς περισσότερες σεξουαλικές επαφές.

Ακόμη και η επιθυμητή συχνότητα έχει σημασία. Μελέτη σε χιλιάδες Αυστραλούς έδειξε ότι η ικανοποίηση δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο συχνά συμβαίνει το σεξ, αλλά και από το κατά πόσο η πραγματική συχνότητα βρίσκεται κοντά σε αυτή που επιθυμεί το άτομο.

Άρα, δύο ζευγάρια μπορεί να κάνουν σεξ ακριβώς το ίδιο συχνά και να βιώνουν τη σεξουαλική τους ζωή εντελώς διαφορετικά.

Η σεξουαλική υγεία είναι πολύ περισσότερα από έναν αριθμό

Αυτό είναι και το πλαίσιο που υιοθετούν οι μεγάλοι οργανισμοί δημόσιας υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αντιμετωπίζει τη σεξουαλική υγεία ως μέρος της σωματικής, συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και τονίζει τη σημασία θετικών, ασφαλών και βασισμένων στον σεβασμό σεξουαλικών σχέσεων.

Στην Ελλάδα, και ο ΕΟΔΥ, υιοθετεί αυτή την ολιστική προσέγγιση, υπογραμμίζοντας ότι η σεξουαλική υγεία δεν περιορίζεται στην απουσία νόσου ή δυσλειτουργίας, αλλά περιλαμβάνει:

τη σωματική,

συναισθηματική,

ψυχική και

κοινωνική ευεξία σε σχέση με τη σεξουαλικότητα.

Τελικά, τι αποκαλύπτει η σεξουαλική ζωή για τη σχέση σας;

Όχι όσα ίσως νομίζουμε όταν κοιτάμε μόνο τη συχνότητα. Το σεξ μπορεί να αντανακλά επιθυμία, οικειότητα, επικοινωνία, υγεία, άγχος, καθημερινές υποχρεώσεις και τη φάση στην οποία βρίσκεται μια σχέση. Δεν αποτελεί όμως από μόνο του βαθμολογία αγάπης.

Ένα ζευγάρι που κάνει σεξ τρεις φορές την εβδομάδα δεν είναι εξ ορισμού πιο ερωτευμένο από ένα ζευγάρι που κάνει τρεις φορές τον μήνα. Και μια περίοδος μειωμένης σεξουαλικής δραστηριότητας δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι η συναισθηματική σύνδεση έχει χαθεί.

Ίσως, λοιπόν, η πιο χρήσιμη ερώτηση δεν είναι «κάνουμε αρκετό σεξ;», αλλά «είμαστε και οι δύο ικανοποιημένοι από την οικειότητα και τη σεξουαλική ζωή που έχουμε;». Η επιστήμη δείχνει ότι εκεί (στην επικοινωνία, στην αμοιβαία ικανοποίηση και στο πώς βιώνουν οι δύο σύντροφοι τη σχέση τους) βρίσκεται πολύ περισσότερη πληροφορία από όση μπορεί να χωρέσει σε έναν αριθμό.