Μια γυναίκα από τη Νότια Καρολίνα συνελήφθη με την κατηγορία ότι επέτρεψε σε άνδρες να κακοποιήσουν σεξουαλικά τις δύο μικρές κόρες της.

Η 27χρονη, Έλενα Νικόλ Χόιλ, συνελήφθη στις 14 Αυγούστου, κατηγορούμενη για εμπορία ανθρώπων και για παραμέληση ανηλίκων.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης που εξασφάλισε το People, το γραφείο του σερίφη της Κομητείας Μπέρκλεϊ ειδοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου σχετικά με τις φερόμενες σεξουαλικές κακοποιήσεις των δύο κοριτσιών, ηλικίας 4 και 7 ετών.

Τα κορίτσια περιέγραψαν «επαναλαμβανόμενες σεξουαλικές κακοποιήσεις από πολλούς άγνωστους άνδρες, σε πολλές περιπτώσεις» και δήλωσαν ότι η μητέρα τους «επέτρεπε την πρόσβαση των ανδρών στις κόρες της με αντάλλαγμα χρήματα και ναρκωτικά».

Σύμφωνα με το ένταλμα, το νεότερο φερόμενο θύμα «δεν ήταν σε θέση να παράσχει το ίδιο επίπεδο λεπτομερειών με το μεγαλύτερο θύμα» λόγω της ηλικίας της.

«Ωστόσο, επιβεβαίωσε σημαντικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι πολλοί άνδρες άγγιξαν ανάρμοστα τόσο εκείνη όσο και το μεγαλύτερο θύμα».

Η Χόιλ, σε τουλάχιστον μία περίπτωση, φέρεται να «καθόταν στο πάτωμα σε κοντινή απόσταση, σκρολάροντας στο TikTok στο κινητό της», όταν ένα από τα παιδιά υπέστη σεξουαλική επίθεση.

Τα παιδιά ισχυρίστηκαν επίσης ότι τα πιάτα δεν πλένονταν ποτέ και ότι δεν μπορούσαν να βουρτσίσουν τα δόντια τους ή να κάνουν ντους, επειδή δεν υπήρχε νερό στο σπίτι και δεν υπήρχε μπάνιο, οπότε έπρεπε να «κάνουν τα κακά τους σε έναν κουβά».

Στις 18 Αυγούστου, η Χόιλ παρέμενε στη φυλακή της κομητείας Μπέρκλεϊ και της είχε επιβληθεί εγγύηση ύψους 250.000 δολαρίων.