Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 18 Αυγούστου στις Συκιές Θεσσαλονίκης, όταν μια παρέα ανηλίκων βρέθηκε περικυκλωμένη από αγέλη αγριογούρουνων σε παρκάκι της περιοχής.

Τα παιδιά βρίσκονταν σε παρκάκι της περιοχής, όταν ξαφνικά, αντιλήφθηκαν μια αγέλη αγριογούρουνων να κινείται προς το μέρος τους.

Έντρομα, τα παιδιά κάλεσαν την Άμεση Δράση, ενημερώνοντας ότι δεν είχαν τρόπο να απομακρυνθούν από το σημείο.

Λίγα λεπτά αργότερα, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στην περιοχή. Ωστόσο, οι ανήλικοι είχαν ήδη μετακινηθεί από το σημείο και δεν ανταποκρίνονταν στις κλήσεις των αστυνομικών μέσω του 100. Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Πληθαίνουν οι καταγγελίες

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν τις τελευταίες ημέρες οι καταγγελίες κατοίκων για την παρουσία αγριογούρουνων και τις νυχτερινές «επιδρομές» τους στις Συκιές.

Μάλιστα, μία ημέρα πριν από το περιστατικό με τους ανήλικους, αγέλη αγριογούρουνων είχε εμφανιστεί σε δρόμο ανάμεσα σε πολυκατοικίες, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους, ενώ ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, ζητά την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας.

«Για άλλη μία φορά αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στα διοικητικά όρια του δήμου μας, προκαλώντας και πάλι τον φόβο, τον τρόμο και την αγανάκτηση μεταξύ των κατοίκων. Δυστυχώς, στη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα στους δήμους που γειτνιάζουμε με το Σέιχ Σου, κάποιοι παίζουν ρώσικη ρουλέτα σε βάρος των πολιτών, οι οποίοι κινδυνεύουν από αγριογούρουνα, αλλά και από λύκους, όπως έδειξε η επίθεση εναντίον 4χρονου κοριτσιού στην Πολίχνη, μπροστά στα μάτια των γονιών της», σημειώνει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, σύμφωνα με το thesspost.gr.