Στη σύλληψη ενός 23χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Μύκονο, έπειτα από καταγγελία 18χρονης τουρίστριας για βιασμό.

Η νεαρή Ιταλίδα κατήγγειλε το περιστατικό τα ξημερώματα της Τρίτης.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, σχεδόν χωρίς να έχει τις αισθήσεις της, ενώ ήταν ξαπλωμένη σε ξαπλώστρα beach bar. Όπως ανέφερε, εκείνη τη στιγμή την προσέγγισε ένας άνδρας που δεν γνώριζε και όπως ανέφερε, εκμεταλλεύτηκε την κατάστασή της και τη βίασε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και ο 23χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Σύρου.

Τι είπε η 18χρονη στους αστυνομικούς

«Έκανα διακοπές με φίλες μου στη Μύκονο. Στις 17 Αυγούστου πήγαμε σε ένα beach bar. Ήμασταν στην παραλία από τις 12:00 και το απόγευμα πήγαμε στον χώρο του μπαρ. Εκεί γνωρίσαμε κάποια παιδιά από την Ιταλία και διασκεδάσαμε παρέα μέχρι τις 21:00. Είχα καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και δεν τα θυμάμαι όλα. Θυμάμαι όμως να είμαι μία ώρα αργότερα στην ξαπλώστρα και ένας άντρας, εκμεταλλευόμενος την κατάστασή μου, να ασελγεί πάνω μου, χωρίς τη συναίνεσή μου. Του έλεγα όχι και εκείνος δεν σταματούσε. Δεν μπορώ να διευκρινίσω πόση ώρα διήρκησε αυτό, γιατί έχω κενά μνήμης»,

»Δεν θυμάμαι αν αντιστάθηκα ή αν εκείνος χρησιμοποίησε βία, το μόνο που θυμάμαι είναι ότι του έλεγα ξεκάθαρα ότι δεν θέλω. Οι φίλες μου μου είπαν ότι ήμουν σε άθλια κατάσταση από το ποτό και μόλις τον είδαν εκείνος σταμάτησε και προσπάθησε να φύγει».

«Υπήρχε ερωτική διάθεση μεταξύ τους αλλά όχι βιασμός»

Στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο δικηγόρος του 23χρονου, Κωνσταντίνος Δοκιμάκης που καταγγέλθηκε από 18χρονη τουρίστρια για βιασμό.

«Πρώτα απ’ όλα να πούμε ότι ξεκίνησε η δικογραφία αστυνομικά να έρχεται στη Σύρο ως βιασμός. Πλην όμως έχει βελτιωθεί νομικά. Έχει ασκηθεί δίωξη για κατάχρηση σε ασέλγεια. Αυτό που έχει σημασία είναι να αποδειχθεί αν υπήρξε μια γενετήσια πράξη, αν υπήρξε ανικανότητα αντίστασης, που είναι πολύ σημαντικό και αν υπήρξε κατάχρηση αυτής της κατάστασης από τον δράστη. Αυτά είναι τα τρία σημαντικά πράγματα που διαφέρουν από τον βιασμό. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των εξιστορούμενων από τον εντολέα μου. Και συγκεκριμένα να πούμε το εξής. Ο χώρος ο οποίος έλαβε χώρα το περιστατικό είναι σε λειτουργική ενότητα. Είναι δηλαδή ενιαίος μαζί με το κλαμπ. Δηλαδή οι ξαπλώστρες βρίσκονται μπροστά από το κλαμπ. Έχει, όπως φαίνεται και από το υλικό στις κάμερες, έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει πάρα πολλούς διερχόμενους. Δηλαδή μαζί με τον εντολέα μου και την παθούσα, όπως φαίνονται στο κλειστό κύκλωμα της ασφάλειας του καταστήματος, υπάρχουν τουλάχιστον δεκαπέντε άτομα. Το περιστατικό φέρεται να έγινε τη νύχτα. Ο εντολέας μου έμενε, έμενε και στο χώρο, διότι ο χώρος έχει και ξενοδοχείο», είπε αρχικά.

«Σε αυτόν τον χώρο υπάρχουν και τα security όπως φαίνεται και διερχόμενοι. Το μόνο που δε φαίνεται καλά είναι η οπτική γωνία της κάμερας που δείχνει το επίμαχο ζευγάρι, πλην όμως δε δείχνει αυτή τη γενετήσια πράξη. Δηλαδή δεν την αποδεικνύει, δεν τη δείχνει. Απλώς δείχνει μια φιλική διάθεση. Μια αισθηματική προσέγγιση δείχνει. Γιατί συνομιλούσαν. Ο εντολέας μου αποδέχεται ότι απλώς γνωρίστηκαν. Γνωρίστηκαν και είχαν μία έτσι αισθηματική προσέγγιση και μια ερωτική διάθεση. Αλλά όχι, εννοείται γενετήσια πράξη, η οποία και να σας πω κάτι; Πώς θα μπορούσε να γίνει με τόσο κόσμο μπροστά στο κατάστημα; Φαίνεται απ’ τις κάμερες», συνέχισε.

Σύμφωνα με τον κ. Δοκιμάκη, αναφορικά με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης δήλωσε πως, «δεν υπάρχει εύρημα, δεν υπάρχει εύρημα. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα κενό μνήμης, το οποίο όμως δεν σημαίνει δεν συνεπάγεται κιόλας ότι αυτό είναι και η κατάσταση ανικανότητας. Η υπερβολική μέθη δημιουργεί και ένα κενό μνήμης. Άλλο όμως η ανικανότητα που θέλει ο νόμος σε αυτό το σημείο».

«Όντως δύο άτομα πήγαν επί τόπου στα πέντε μέτρα και τους βρήκαν και οι καταθέσεις τους έχουν μεγάλη απόκλιση. Δηλαδή δεν μπορεί δύο μάρτυρες, οι οποίοι είναι στο σημείο να έχουν μεγάλη απόκλιση στην περιγραφή και αυτό συμβαίνει σε εμάς. Λεπτομέρειες τώρα δεν μπορούμε να δώσουμε, αλλά αντιλαμβάνεστε σε μια ας πούμε περιγραφόμενη καταγγελλόμενη ερωτική περίπτυξη, κάποια πράγματα τα θυμάσαι σαν μάρτυρας. Δηλαδή όταν κάποιος ας πούμε, δεν φοράει ένα λευκό πουκάμισο, το θυμάσαι. Δεν μπορεί λοιπόν ο ένας να λέει τον είδα με το πουκάμισο και ο άλλος να λέει τον είδα γυμνό», συνέχισε ο κ. Δοκιμάκης.