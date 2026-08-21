Άρσεναλ και Κόβεντρι θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στην πρώτη μονομαχία της Premier League, με τους πρωταθλητές να αντιμετωπίζουν τους νεοφώτιστους στην αυλαία του κορυφαίου πρωταθλήματος του πλανήτη.

Οι «κανονιέρηδες», με τον Χρήστο Τζόλη, θα ξεκινήσουν την αγωνιστική σεζόν με το βλέμμα τους ξεκάθαρα στο back to back.

Για την πρεμιέρα της Premier League έντονο ενδιαφέρον προκαλεί και η μονομαχία της Μάντσεστερ Σίτι με την Μπόρνμουθ, ενώ η Νιούκαστλ θα φιλοξενήσει την Λίβερπουλ.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Premier League:

Παρασκευή 21/08

Άρσεναλ-Κόβεντρι (22:00)

Σάββατο 22/08

Χαλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς (17:00)

Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Ίπσουιτς-Σάντερλαντ (17:00)

Μπρέντφορντ-Τότεναμ (19:30)

Κυριακή 23/08

Μπράιτον-Άστον Βίλα (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ (16:00)

Νιούκαστλ-Λίβερπουλ (18:30)

Δευτέρα 24/08

Φούλαμ-Τσέλσι (22:00)