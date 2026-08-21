Όταν ο πρίγκιπας Χάρι, Δούκας του Σάσεξ, και η Μέγκαν Μαρκλ, Δούκισσα του Σάσεξ, αποχώρησαν από τα καθήκοντά τους ως ενεργά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας το 2020 και μετακόμισαν στην Καλιφόρνια, έφεραν μαζί τους κάτι που ακόμη και το Χόλιγουντ δεν μπορεί να κατασκευάσει: τη βασιλική τους ιδιότητα.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ γνώρισαν ορισμένες επιτυχίες στον χώρο της ψυχαγωγίας, η κυριαρχία τους στο Χόλιγουντ αποδείχθηκε σχετικά σύντομη. Και όταν έγινε γνωστό ότι σχεδιάζουν να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αντίδραση στην Καλιφόρνια ήταν μάλλον αδιάφορη, όπως σημειώνει το BBC.

Κυνηγώντας το αμερικανικό τους όνειρο, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ είχαν ξεκαθαρίσει ότι δεν αναζητούσαν μόνο οικονομική ανεξαρτησία. Στην πολυσυζητημένη συνέντευξή τους στην Όπρα Γουίνφρεϊ το 2021, η Μέγκαν Μαρκλ είχε χαρακτηρίσει «απελευθερωτική» τη δυνατότητα να παίρνει μόνη της τις αποφάσεις για τη ζωή της.

#EXCLUSIVE: In this extended first clip from @Oprah's interview with Prince Harry and Meghan, The Duchess of Sussex says what it means to be able to speak for herself.



It comes one year after the couple left England and stepped back from full-time royal life.#OprahMeghanHarry pic.twitter.com/o3AdxpmLrh — CBS Mornings (@CBSMornings) March 5, 2021

Ο πρίγκιπας Χάρι είχε δηλώσει αργότερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσέφεραν στην οικογένειά του έναν βαθμό ιδιωτικότητας και ελευθερίας που «αναμφίβολα δεν θα μπορούσαν» να απολαμβάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε προσθέσει μάλιστα ότι αυτή ήταν η ζωή που θα ήθελε για εκείνον η μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας, μια περιοχή ιδιαίτερα δημοφιλή στους διάσημους, λίγες ώρες βόρεια του Λος Άντζελες. Ανάμεσα στους διάσημους κατοίκους της περιοχής βρίσκονται η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Γκουίνεθ Πάλτροου και ο Ρομπ Λόου. Σύντομα ακολούθησαν συμφωνίες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για podcasts και παραγωγές του Netflix.

«Υπήρχε τεράστια ζήτηση για εκείνους. Τα ονόματά τους αρκούσαν για να γίνουν πρωτοσέλιδο και να τραβήξουν αμέσως την προσοχή», αναφέρει η Στέισι Τζόουνς, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων Hollywood Branded.

Όπως εξηγεί η Στέισι Τζόουνς, στο Χόλιγουντ ένας διάσημος μπορεί να βρεθεί συνεχώς σε πάρτι, εκδηλώσεις και κοινωνικές συγκεντρώσεις. Πολύ σύντομα, όμως, αντιλαμβάνεται ότι πίσω από τις περισσότερες από αυτές τις δραστηριότητες υπάρχει κάτι που πρέπει να προωθηθεί ή να πουληθεί. Και ο πρίγκιπας Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ είχαν πολλά να προσφέρουν εμπορικά.

Η δημοσιογράφος και παρατηρήτρια της βασιλικής οικογένειας Ελίζαμπεθ Χολμς, συγγραφέας του βιβλίου «HRH: So Many Thoughts on Royal Style», δηλώνει ότι η απόφαση του ζευγαριού να εγκαταλείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες την εξέπληξε, καθώς είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ είχαν αρχίσει να προσαρμόζονται στη νέα τους ζωή στην Καλιφόρνια.

Δεν λυπήθηκαν, πάντως, όλοι με την είδηση της αποχώρησής τους. Η εφημερίδα New York Post, η οποία έχει ασκήσει πολλές φορές σκληρή κριτική στο ζευγάρι, υποδέχθηκε την είδηση με τον σαρκαστικό τίτλο «Throne Back!» («Επιστροφή στον θρόνο!»), υποστηρίζοντας ότι ο «μακρύς εθνικός εφιάλτης» της Αμερικής είχε τελειώσει.

Η ειρωνική στάση της εφημερίδας, ωστόσο, υποβάθμισε ένα επίτευγμα που δεν είναι καθόλου συνηθισμένο στο Χόλιγουντ. Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ κατάφεραν κάτι που οι περισσότεροι νεοφερμένοι στην αμερικανική βιομηχανία του θεάματος δεν πετυχαίνουν ποτέ. Έπεισαν μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου να επενδύσουν μεγάλα ποσά σε αυτούς.

Από τις συμφωνίες εκατομμυρίων στις ακυρώσεις και τις δυσκολίες

Το να προσελκύσουν τις αρχικές επενδύσεις αποδείχθηκε ευκολότερο από το να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των εταιρειών σε βάθος χρόνου. Η πολυετής συμφωνία τους με το Spotify, η αξία της οποίας σύμφωνα με δημοσιεύματα έφτανε έως και τα 25 εκατομμύρια δολάρια, οδήγησε στη δημιουργία του podcast «Archetypes» της Μέγκαν Μαρκλ. Η σειρά αποτελούνταν από 12 επεισόδια και φιλοξένησε προσωπικότητες, όπως η Σερένα Γουίλιαμς και η Μαράια Κάρεϊ. Το 2023, όμως, το Spotify και η εταιρεία Archewell Audio του ζευγαριού ανακοίνωσαν ότι «συμφώνησαν από κοινού να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους».

Η πενταετής συμφωνία τους με το Netflix, η οποία είχε υπογραφεί το 2020 και σύμφωνα με δημοσιεύματα άξιζε από 60 έως 100 εκατομμύρια δολάρια, οδήγησε στην παραγωγή αρκετών προγραμμάτων. Στη συνέχεια, όμως, αντικαταστάθηκε από μια λιγότερο προσοδοφόρα συνεργασία, σε μια περίοδο κατά την οποία ολόκληρη η βιομηχανία του θεάματος αντιμετωπίζει οικονομικές πιέσεις.

Παράλληλα, η εταιρεία παραγωγής του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ παρουσίασε μεγάλη εναλλαγή προσωπικού. Δημοσιεύματα ανέφεραν ακόμη ότι ορισμένοι πρώην εργαζόμενοι αποκαλούσαν μεταξύ τους την ομάδα τους «Λέσχη των Επιζώντων του Σάσεξ».

Ο πρίγκιπας Χάρι γνώρισε επίσης σημαντική εμπορική επιτυχία, κυρίως όμως όταν το προϊόν που πρόσφερε ήταν η ίδια του η ιστορία ως μέλος της βασιλικής οικογένειας. Τα απομνημονεύματά του, «Ρεζέρβα», εξελίχθηκαν σε παγκόσμιο εκδοτικό φαινόμενο, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα ο πρίγκιπας Χάρι είχε λάβει προκαταβολή περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Το βιβλίο πούλησε περισσότερα από έξι εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο και έγινε το ταχύτερα πωλούμενο βιβλίο μη μυθοπλασίας που έχει καταγραφεί.

Στο πλαίσιο της προώθησης του βιβλίου, ο πρίγκιπας Χάρι πραγματοποίησε δημόσια συζήτηση με τον ειδικό σε θέματα ψυχικού τραύματος Δρα Γκάμπορ Ματέ, κατά την οποία μίλησε για το πώς τα παιδικά του χρόνια μέσα στη βασιλική οικογένεια επηρέασαν την προσωπικότητά του. Σε συνέντευξή του στο BBC Newsnight, ο Δρ Γκάμπορ Ματέ περιέγραψε τον πρίγκιπα Χάρι ως «πολύ προσιτό και πολύ ευαίσθητο» άνθρωπο, ο οποίος προσπαθεί να διασφαλίσει ότι δεν θα μεταφέρει τα δικά του ψυχικά τραύματα στα παιδιά του.

Ο πρίγκιπας Χάρι εξακολουθεί να έχει μεγάλη εμπορική αξία όταν το αντικείμενο είναι ο ίδιος, η βρετανική βασιλική οικογένεια ή κοινωνικά ζητήματα με τα οποία έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια. Ανέλαβε τη θέση του επικεφαλής επιρροής στην εταιρεία επαγγελματικής καθοδήγησης BetterUp της Σίλικον Βάλεϊ, ενώ δημιούργησε και ανέλαβε την εκτελεστική παραγωγή, μαζί με την Όπρα Γουίνφρεϊ, της σειράς του Apple TV+ για την ψυχική υγεία «The Me You Can’t See».

Οι παραγωγές του πρίγκιπα Χάρι για το Netflix βασίστηκαν επίσης σε μεγάλο βαθμό στα προσωπικά του ενδιαφέροντα. Το «Heart of Invictus» παρακολούθησε τραυματισμένους βετεράνους των ενόπλων δυνάμεων κατά την προετοιμασία τους για τους Αγώνες Invictus, τους οποίους ίδρυσε ο ίδιος ο πρίγκιπας Χάρι. Το «Polo», από την άλλη πλευρά, ασχολήθηκε με ένα ακόμη μεγάλο πάθος του πρίγκιπα Χάρι, το πόλο. Κανένα από τα δύο προγράμματα, ωστόσο, δεν πλησίασε σε δημοσιότητα τη σειρά ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων «Harry & Meghan» ή τις αποκαλύψεις του βιβλίου «Ρεζέρβα».

Σε μία από τις σχετικά σπάνιες μεγάλες δημόσιες εμφανίσεις του, ο πρίγκιπας Χάρι εκφώνησε επίσης την κεντρική ομιλία σε άτυπη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη το 2022, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Νέλσον Μαντέλα. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην πριγκίπισσα Νταϊάνα, στη σχέση του με την Αφρική και στην κληρονομιά του Νέλσον Μαντέλα. Παρά τις προσπάθειες αυτές, ο πρίγκιπας Χάρι φάνηκε να δυσκολεύεται να ξεφύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες από την εικόνα του πρίγκιπα και μέλους της βασιλικής οικογένειας.

Η Μέγκαν Μαρκλ, το lifestyle και τα όρια της διασημότητας στο Χόλιγουντ

Η Μέγκαν Μαρκλ, η οποία πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά «Suits», προσπάθησε από την πλευρά της να κινηθεί προς διαφορετική κατεύθυνση, παρουσιάζοντας στο Netflix μια σειρά μαγειρικής και lifestyle. Το πρόγραμμα παρουσίαζε την ειδυλλιακή ζωή του ζευγαριού στην Καλιφόρνια, με χαριτωμένες διασωθείσες κότες, φρεσκοκομμένες φράουλες και το εντυπωσιακό τοπίο των βουνών Σάντα Γινεζ στο φόντο. Η σειρά «With Love, Meghan» ολοκληρώθηκε έπειτα από δύο σεζόν, αλλά κατάφερε να εξασφαλίσει υποψηφιότητα για βραβείο Emmy στην κατηγορία της Καλύτερης Σειράς Lifestyle.

Το Netflix σταμάτησε επίσης νωρίτερα φέτος τη συμμετοχή του στο lifestyle εμπορικό σήμα «As Ever» της Μέγκαν Μαρκλ. «Το Netflix παράγει ταινίες. Το Netflix δεν παράγει μαρμελάδες», σχολιάζει χαρακτηριστικά η Στέισι Τζόουνς.

Οι επικριτές της Μέγκαν Μαρκλ υποστήριξαν ότι η προσεκτικά διαμορφωμένη εικόνα μιας τέλειας καθημερινότητας έμοιαζε αποκομμένη από την πραγματικότητα. Από την πλευρά της, η Στέισι Τζόουνς σημειώνει ότι, όσον αφορά την οικοδόμηση ενός εμπορικού ονόματος, ακόμη και η αρνητική δημοσιότητα μπορεί να έχει αξία, εφόσον διατηρεί ένα πρόσωπο στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Τα επαγγελματικά εγχειρήματα της Μέγκαν Μαρκλ την κράτησαν στην επικαιρότητα και έδωσαν στο κοινό προϊόντα που μπορούσε είτε να παρακολουθήσει είτε να αγοράσει.

Η Κίνσεϊ Σκόφιλντ, η οποία παρουσιάζει podcast με αντικείμενο τη βρετανική βασιλική οικογένεια, υποστηρίζει ότι η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία δημιουργεί την εντύπωση πως επιδιώκουν ξανά μεγαλύτερη εγγύτητα με τη βασιλική οικογένεια, είτε για να ενισχύσουν τη δημόσια εικόνα τους είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, για να την αξιοποιήσουν εμπορικά.

Η Κίνσεϊ Σκόφιλντ ασκεί ιδιαίτερα έντονη κριτική στη Μέγκαν Μαρκλ, υποστηρίζοντας ότι μέσω του «As Ever» εξακολουθεί να χρησιμοποιεί στοιχεία της βασιλικής της εικόνας για να προωθεί προϊόντα όπως τσάι και αλείμματα φρούτων.

Παρά τις δυσκολίες, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ εξακολουθούν να έχουν νέα σχέδια σε εξέλιξη. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν ένα ντοκιμαντέρ για τις προσκοπίνες, ενώ βρίσκεται υπό ανάπτυξη και μια δραματική σειρά που διαδραματίζεται στον κλειστό και πολυτελή κόσμο των ομάδων πόλο. Την παραγωγή της έχουν αναλάβει οι δημιουργοί του «Gossip Girl». Συνολικά, όμως, η εμπειρία του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνει και τα όρια που έχει η διασημότητα στο Χόλιγουντ. Η φήμη μπορεί να ανοίξει τις πόρτες, αλλά δεν εγγυάται ότι κάποιος θα παραμείνει για πάντα στο προσκήνιο.

Η Στέισι Τζόουνς επισημαίνει ότι το Χόλιγουντ περνά αυτή την περίοδο μια εξαιρετικά δύσκολη φάση, με τη βιομηχανία να είναι περισσότερο κατακερματισμένη από ποτέ. Απολύσεις, συνεχείς αναδιαρθρώσεις και μεγάλη εναλλαγή προσωπικού έχουν προκαλέσει αστάθεια σε επιχειρήσεις ολόκληρου του κλάδου. «Είναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσεις μια εταιρεία, να την αναπτύξεις και να την κρατήσεις σε λειτουργία», εξηγεί η Στέισι Τζόουνς. «Όταν μάλιστα αυτή η εταιρεία δημιουργείται από έναν άνθρωπο που αποτελεί τεράστιο όνομα στα μέσα ενημέρωσης, χρειάζεται μια πολύ ισχυρή ομάδα ανθρώπων γύρω του για να τον στηρίξει».

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μπορεί να μην έχουν πλέον τη θέση που κατείχαν όταν έφτασαν για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και μπορεί να δηλώνουν ότι επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ως ιδιώτες, ωστόσο είναι εξαιρετικά απίθανο να εξαφανιστούν από τη δημόσια ζωή. Όπως το θέτει η Στέισι Τζόουνς, ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δύσκολα θα μπορέσουν ποτέ να ζήσουν ως πραγματικά ιδιώτες, όπου κι αν βρίσκονται. «Δεν είναι άνθρωποι που μπορούν να περάσουν ποτέ στο παρασκήνιο. Είναι οι πρωταγωνιστές της δικής τους παράστασης ή πρωταγωνιστές στην παράσταση κάποιου άλλου. Ακόμη κι αν ο ρόλος τους είναι μικρότερος από ό,τι στο παρελθόν, εξακολουθούν να είναι σταρ».