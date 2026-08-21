Συναγερμός έχει σημάνει στη Ραφήνα, μετά τον εντοπισμό χειροβομβίδας, η οποία εκτιμάται ότι χρονολογείται από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύμφωνα με το irafina, το πολεμικό υλικό εντοπίστηκε σε οικόπεδο στη διασταύρωση των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Άρη Βελουχιώτη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί με τις Αρχές να λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, καθώς πρόκειται για εύρημα που, παρά την παλαιότητά του, μπορεί να εξακολουθεί να εγκυμονεί κινδύνους.

Η επιχείρηση για την απομάκρυνση της χειροβομβίδας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 21 Αυγούστου, με τους ειδικούς πυροτεχνουργούς του Στρατού να προχωρούν στις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Αναμένεται η ολοκλήρωση της επιχείρησης και η απομάκρυνση του πολεμικού υλικού από το σημείο.