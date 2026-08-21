Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το Πυροσβεστικό Σώμα ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες στη χώρα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, τόνισε ότι οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τη χαμηλή σχετική υγρασία και την αυξημένη ξηρότητα της καύσιμης ύλης, μπορούν να ευνοήσουν την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες καλούνται να μην προχωρούν σε καύσεις στην ύπαιθρο, να διατηρούν καθαρά τα οικόπεδά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, θερμότητα ή φωτιά. «Θέλουμε να εμπεδώσουμε την κουλτούρα ασφάλειας στην ύπαιθρο», τόνισε ο κ. Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τα επιχειρησιακά στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και οι 36 σε πρόθεση.

Παράλληλα, 110 drones επιτηρούν σε 24ωρη βάση ευαίσθητες και νευραλγικές περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ άλλων δασικά οικοσυστήματα.