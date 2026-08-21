Οκτώ άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους όταν ένα αεροπλάνο τσάρτερ συνετρίβη κοντά σε απομακρυσμένη εγκατάσταση στρατιωτικού ραντάρ στη δυτική Αλάσκα, ανακοινώθηκε από τη στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ που είναι αρμόδια για την περιοχή της Αλάσκας.

Ένα Cessna 441 της αεροπορικής εταιρείας τσάρτερ Security Aviation, που έχει έδρα το Άνκορατζ, συνετρίβη γύρω στις 12:15 μ.μ. (23:14 ώρα Ελλάδας) δυτικά του Σταθμού Ραντάρ Μακράς Εμβέλειας (LRRS) του Ακρωτηρίου Νιούενχαμ στην Αλάσκα, δήλωσε εκπρόσωπος της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Άνκορατζ και είχε προορισμό το Ακρωτήριο Νιούενχαμ, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η εγκατάσταση στο Ακρωτήριο Νιούενχαμ είναι τμήμα του δικτύου των απομακρυσμένων ραντάρ που παρακολουθούν τα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της Αλάσκας και κατά μήκος των συνόρων της.