Στην καρδιά του σύγχρονου και πολύβουου Πεκίνου, υπάρχει ένα μέρος όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει στον 15ο αιώνα. Ο λόγος για την Απαγορευμένη ή Αυτοκρατορική Πόλη, το θρυλικό ανάκτορο που για 500 ολόκληρα χρόνια παρέμενε απροσπέλαστο για τους κοινούς θνητούς, στέκει σήμερα ως το απόλυτο σύμβολο της αυτοκρατορικής Κίνας.

Περνώντας τις πύλες του Μουσείου του Παλατιού, όπως είναι το επίσημο όνομά του, ο επισκέπτης «βυθίζεται» σε έναν κόσμο γεμάτο κατακόκκινους τοίχους, χρυσές στέγες και βαθιά μυστικά των δυναστειών Μινγκ και Τσινγκ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αρχαίο ανακτορικό συγκρότημα στον κόσμο, ένα αρχιτεκτονικό θαύμα χιλιάδων δωματίων που κάποτε αποτελούσε τον πυρήνα της ευρύτερης Αυτοκρατορικής Πόλης. Σήμερα, αυτό το μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανοίγει τις πύλες του για να αποκαλύψει το μεγαλείο, την ιστορία και τα κρυμμένα μυστικά μιας από τις πιο γοητευτικές αυτοκρατορίες του πλανήτη.

Η Απαγορευμένη Πόλη είναι χτισμένη στην καρδιά της παλιάς πόλης του Πεκίνου, ενώ στα νότια της βρίσκεται η ιστορική πλατεία Τιεν-Αν-Μεν. Οικοδομήθηκε μεταξύ του 1409 και 1420 από τον τρίτο αυτοκράτορα της δυναστείας των Μινγκ, Yong – Lo, και επισκευάστηκε τον 16ο αιώνα. Αναστηλώσεις και προσθήκες έγιναν στην Πόλη από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα. Εντυπωσιακή είναι η ιστορία της κατασκευής της, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία χτίστηκε από διακόσιες χιλιάδες εργάτες σε χρονικό διάστημα 16 χρόνων.

Aποτελείται από 980 κτίρια και 8.707 αίθουσες, στις οποίες λέγεται πως ζούσαν εκατοντάδες παλλακίδες κι ευνούχοι. Το εντυπωσιακό της αρχιτεκτονικό σύνολο συνθέτουν κτίρια χτισμένα με αυστηρά γεωμετρικούς κανόνες και ομοιομορφία. Η είσοδος γίνεται από την «Πύλη της Μεσημβρίας», από τον εξώστη της οποίας ο αυτοκράτορας της Κίνας παρακολουθούσε το στρατό του να αναχωρεί για τις εκστρατείες. Ένα ακόμα σημαντικό αξιοθέατο είναι η «Πύλη της Ουράνιας Ειρήνης», στη βόρεια πλευρά της ομώνυμης πλατείας. Εκεί, θα δείτε το τεράστιο πορτρέτο του Μάο Τσετούνγκ. Από τον εξώστη της πύλης ανακοίνωσε την 1η Οκτωβρίου του 1949 την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

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