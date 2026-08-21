Η παράσταση «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» που καθήλωσε το κοινό, επιστρέφει για τέταρτη και τελευταία σεζόν και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Μετά τις διθυραμβικές κριτικές, τη βράβευση του Θανάση Τριαρίδη με το Βραβείο «Κάρολος Κουν» για το έργο του, αλλά και την υποψηφιότητα του Νίκου Στεργιώτη για το Βραβείο «Δημήτρης Χορν» για την ερμηνεία του, η παράσταση-φαινόμενο ανανεώνει το ραντεβού της με το θεατρόφιλο κοινό.

Το «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» σε σκηνοθεσία των Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιόκα ξεχώρισε για την υψηλή αισθητική, καθώς και για τη δυναμική ερμηνευτική προσέγγιση. Οι δύο σκηνοθέτες, σε συνεργασία με τους Λεωνίδα Μπακάλη και Νίκο Στεργιώτη, συνέθεσαν ένα συμπαγές και δυστοπικό θεατρικό σύμπαν, το οποίο προκάλεσε έντονη συγκίνηση τόσο στο κοινό όσο και στους κριτικούς. Τη φετινή σεζόν, στην ομάδα της παράστασης προστίθεται και ο ταλαντούχος ηθοποιός Πλάτωνας Γιώργος Περλέρος, τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από την παράσταση «Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα» του Κωνσταντίνου Ντέλλα.

Το «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2023, λίγες ημέρες μετά το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Σε ένα όχι και τόσο μακρινό, αλλά οικεία ζοφερό μέλλον, ένας νέος υπάλληλος καταφτάνει στο περιβόητο γραφείο 20/4 της κρατικής υπηρεσίας, ώστε να αναλάβει καθήκοντα. Η γνωριμία του με τον παλιό υπάλληλο της υπηρεσίας θα αποδειχθεί κομβική και για τους δύο με τη σύντομη συνύπαρξη τους να είναι εκρηκτική. Τον ρόλο του διαμεσολαβητή καλείται να πάρει ο διευθυντής της υπηρεσίας με το ιδιαίτερο ταπεραμέντο του. Η παρουσία του μυστηριώδους καθαριστή με την αντισφυξιογόνο μάσκα εντείνει την αγωνία. Η εξέλιξη του έργου απρόβλεπτη με απότομες εναλλαγές από κωμικές καταστάσεις σε έντονα δραματικές οδηγεί στην τελική αλήθεια.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Κείμενο: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία: Νίκος Μαρνάς – Γιώργος Γκιόκας

Μουσική: Οδυσσέας Τσούβαλης

Φωτογραφίες: Χαράλαμπος Ιωαννόπουλος

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Παίζουν: Νίκος Μαρνάς, Λεωνίδας Μπακάλης, Νίκος Στεργιώτης, Πλάτωνας Γιώργος Περλέρος

Έναρξη παραστάσεων: 30 Σεπτεμβρίου

Ημέρες παραστάσεων: Τετάρτη στις 21:00

Διάρκεια: 70 λεπτά

Προσφορά προπώλησης: Eαrly bird – έως 15/9 τιμή εισιτηρίου 10€

Προπώληση: More.com

Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ (γενική είσοδος)/12 ευρώ (μειωμένο)

Και τηλεφωνικά στο ταμείο του θέατρου

Θέατρο OLVIO

Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Βοτανικός

τηλ: 210 34 14 118

Ώρες κράτησης εισιτηρίων: 18:00 – 21:00