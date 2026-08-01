Η Ρίβερ Πλέιτ θέλει να τον αποκτήσει τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, οι συζητήσεις με τον Ολυμπιακό όμως δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία, με τα αργεντίνικα ΜΜΕ να αναφέρονται στην οικονομική διαφορά που υπάρχει.

Το ενδιαφέρον της Ρίβερ Πλέιτ για τον Ορτέγκα είναι γνωστό και οι δύο ομάδες έχουν μπει σε διαπραγματεύσεις, χωρίς όμως να έχουν δώσει τα χέρια, τουλάχιστον προς το παρόν. Με βάση όσα κυκλοφορούσαν τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια απόσταση που φτάνει στο ένα εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τους Αργεντίνους όμως είναι μεγαλύτερη.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Σεμπάστιαν Σρουρ μιλώντας στο «Radio Splendid» αναφέρθηκε στο θέμα και υποστήριξε πως η Ρίβερ Πλέιτ προσφέρει 3 εκατ. ευρώ ενώ ο Ολυμπιακός ζητάει 5,2. Υπάρχει, δηλαδή, μεγάλη απόσταση, άρα οι συζητήσεις δεν θα ολοκληρωθούν σύντομα.

Η εφημερίδα «Ole», πάντως, αναφέρει άλλα ποσά, καθώς υποστηρίξει πως οι «ερυθρόλευκοι» έπεσαν από τα 7 στα 6 εκατ. ευρώ, ενώ η πρόταση της Ρίβερ δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 5 εκατ. ευρώ.