Η Άρσεναλ ολοκλήρωσε και τυπικά τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη, ανακοινώνοντας την απόκτησή του από την Κλαμπ Μπριζ, με τον Έλληνα διεθνή να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Η 23η Ιουλίου 2026 αποτελεί ορόσημο στην καριέρα του 24χρονου εξτρέμ, καθώς κάνει το μεγάλο βήμα στην Premier League, φορώντας πλέον τη φανέλα των «κανονιέρηδων».

Η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων έκλεισε στα 40 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που καθιστά τον Τζόλη την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Παράλληλα, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα γνωστοποίησε ότι ο διεθνής άσος θα αγωνίζεται με το νούμερο 17, επιβεβαιώνοντας όσα είχαν διαρρεύσει τις προηγούμενες ημέρες.

Ο Τζόλης έχει ήδη ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και συμμετέχει στις προπονήσεις, ξεκινώντας την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου με τη φανέλα της Άρσεναλ.

Energy. Instinct. End product.



Christos Tzolis is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/NP7QHI3u15 — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026

Η ανακοίνωση της Άρσεναλ:

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη με συμβόλαιο μακράς διάρκειας.

Ο 24χρονος επιθετικός έρχεται στην ομάδα μας από την Κλαμπ Μπριζ, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 108 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 43 γκολ και μοιράζοντας 45 ασίστ.



Τα λόγια του τεχνικού διευθυντή, Αντρέα Μπέρτα: «Ο Χρήστος είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος επιθετικός παίκτης, ο οποίος αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στα αριστερά, αλλά νιώθει άνετα σε οποιαδήποτε θέση της επιθετικής γραμμής. Διαθέτει εξαιρετική ικανότητα εκτέλεσης και με τα δύο πόδια, αποδίδει εξαιρετικά σε κλειστούς χώρους και διαθέτει απίστευτη τεχνική κατάρτιση. »

Ο Χρήστος έχει σημειώσει εντυπωσιακά νούμερα σε γκολ και ασίστ τις τελευταίες τρεις σεζόν και είναι ένας παίκτης που θα ανεβάσει το τεχνικό επίπεδο της ομάδας μας, προσφέροντας παράλληλα θετική ενέργεια, ενθουσιασμό και ισχυρή νοοτροπία. Είμαστε βέβαιοι ότι ο Χρήστος θα προσφέρει σημαντική βοήθεια στον σύλλογό μας και ελπίζουμε ότι οι φίλαθλοί μας θα απολαύσουν το παιχνίδι του με τη φανέλα της Άρσεναλ.

Ανυπομονούμε να ζήσουμε μαζί αυτό το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο».