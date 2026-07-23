Ο Χρήστος Τζόλης ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τη φανέλα της Άρσεναλ και, σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο που καλύπτει το ρεπορτάζ των «Κανονιέρηδων», Τσαρλς Βατς, έχει ήδη επιλέξει τον αριθμό που θα φορά.

Λίγο πριν από την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του Έλληνα διεθνούς, η οποία αναμένεται να αποτελέσει την ακριβότερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Βατς αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στο Χ ότι ο Τζόλης θα αγωνίζεται με το νούμερο 17.

Ο μέχρι πρότινος επιθετικός της Κλαμπ Μπριζ φορούσε το 8 κατά τη θητεία του στο βελγικό πρωτάθλημα, ωστόσο στην Άρσεναλ επέλεξε το 17, έναν αριθμό με ξεχωριστή ιστορία στον σύλλογο. Στο παρελθόν τη συγκεκριμένη φανέλα έχουν φορέσει σημαντικές προσωπικότητες των Λονδρέζων, όπως οι Αλέξις Σάντσες, Εντού, Εμανουέλ Πετίτ και, πιο πρόσφατα, ο Ολεκσάντρ Ζιντσένκο.