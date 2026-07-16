Από την 3η αγωνιστική θα ξεκινήσουν τα ντέρμπι στο νέο πρωτάθλημα της Super League, με τα ματς Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Άρης.

Την 4η αγωνιστική θα γίνει το ΠΑΟΚ–Άρης, ενώ το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού θα γίνει την 6η αγωνιστική στο Φάληρο. Το Ολυμπιακός–ΑΕΚ θα διεξαχθεί την 13η αγωνιστική.

Τα ντέρμπι της Super League

Πρώτος γύρος

3η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, ΑΕΚ – Άρης

4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Άρης

6η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

9η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

10η αγωνιστική: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

12η αγωνιστική: Άρης – Ολυμπιακός

13η αγωνιστική: Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Άρης

Δεύτερος γύρος

14η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

15η αγωνιστική: Άρης – ΑΕΚ

16η αγωνιστική: Άρης – ΠΑΟΚ

17η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

19η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

20η αγωνιστική: Άρης – Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

23η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Άρης

24η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

26η αγωνιστική: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός