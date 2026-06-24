Ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι και επισήμως ο νέος προπονητής του Λεβαδειακού, έπειτα από μία απολύτως επιτυχημένη τριετία στη Στεάουα Βουκουρεστίου, αντικαθιστώντας τον Νίκο Παπαδόπουλο.

Ο Χαραλάμπους είχε περάσει ως παίκτης από την ομάδα της Βοιωτίας και τώρα θα είναι ο προπονητής της, διαδεχόμενος τον Παπαδόπουλο, με την ανακοίνωση της ΠΑΕ να αναφέρει τα εξής…

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Ηλία Χαραλάμπους, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Η επιστροφή του στη Λιβαδειά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Κύπριος τεχνικός έχει συνδέσει το όνομά του με τον Λεβαδειακό και ως ποδοσφαιριστής, φορώντας τη φανέλα της ομάδας μας και αποτελώντας μέλος της οικογένειάς της. Σήμερα επιστρέφει από διαφορετικό πόστο, έχοντας πλέον διαγράψει μία αξιοσημείωτη και απολύτως πετυχημένη πορεία στους πάγκους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γεννημένος στις 25 Σεπτεμβρίου 1980, ο Ηλίας Χαραλάμπους πραγματοποίησε σημαντική καριέρα ως ποδοσφαιριστής, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων σε Ομόνοια, ΠΑΟΚ, Αλκή Λάρνακας, Καρμιώτισσα, Καρλσρούη και Λεβαδειακό, ενώ κατέγραψε 69 συμμετοχές με την Εθνική Κύπρου.

Ως προπονητής ξεκίνησε την καριέρα του από την ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ ακολούθησαν ο Εθνικός Άχνας και η εμπειρία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η μεγάλη διάκριση ήρθε στη Ρουμανία, όπου ανέλαβε την Στεάουα Βουκουρεστίου και κατά τη διάρκεια της τριετούς παρουσίας του οδήγησε τον ιστορικό σύλλογο στην κατάκτηση δύο συνεχόμενων πρωταθλημάτων (2024, 2025) και δύο Σούπερ Καπ Ρουμανίας, ενώ παράλληλα κατέγραψε αξιόλογη ευρωπαϊκή πορεία στις διοργανώσεις της UEFA. Τις ίδιες χρονιές μάλιστα (2024, 2025) αναδείχτηκε και κορυφαίος προπονητής του ρουμανικού πρωταθλήματος

Η διοίκηση της ΠΑΕ Λεβαδειακός καλωσορίζει τον Ηλία Χαραλάμπους στην οικογένεια της ομάδας μας και του εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες».