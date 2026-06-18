Στην Αθήνα αναμένεται την Παρασκευή (19/6) ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με τους Σέρβους, για τις τελικές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό.

Ο Σέρβος προπονητής, ο πιο επιτυχημένος στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ και φυσικά των «πράσινων», με τους οποίους στέφθηκε πέντε φορές πρωταθλητής Ευρώπης, είναι ο μεγάλος στόχος της διοίκησης μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Εργκίν Αταμάν και στη Σερβία ασχολούνται καθημερινά με το θέμα.

Όπως, λοιπόν, αναφέρει το «Sport Klub», ο Ομπράντοβιτς αναμένεται την Παρασκευή (19/6) στην Αθήνα για να έχει τις τελικές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό και τα επόμενα 24ωρα θα ξεκαθαρίσει οριστικά το αν θα επιστρέψει ή όχι, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του.

«Ο Ζέλικο Ομπράντοβτις αναμένεται να ταξιδέψει την Παρασκευή το απόγευμα (19 Ιουνίου) από το Βελιγράδι στην Αθήνα, όπου οι διαπραγματεύσεις με τους «πράσινους» αναμένεται να μπουν στην κρίσιμη φάση.

Αναμένεται ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα υπάρξει περισσότερη σαφήνεια, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει πως θα λάβει την τελική του απόφαση για το ποια ομάδα θα αναλάβει -αν επιστρέψει στους πάγκους- μέχρι το τέλος του μήνα», ανέφερε το σχετικό δημοσίευμα.