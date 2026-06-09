Ο Ολυμπιακός φαίνεται να αποσύρεται οριστικά από τη διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη, βάζοντας τέλος σε ένα μεταγραφικό σενάριο που απασχόλησε έντονα το τελευταίο διάστημα. Οι άνθρωποι των Πειραιωτών ενημερώθηκαν από την πλευρά του ποδοσφαιριστή πως δεν είναι ακόμη έτοιμος να καταλήξει στην τελική του επιλογή, γεγονός που τους ώθησε να επανεξετάσουν τη στάση τους και να προχωρήσουν αναλόγως.

Το προηγούμενο διάστημα οι «Ερυθρόλευκοι» κατέβαλαν σημαντική προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του διεθνούς αριστερού μπακ. Μάλιστα, κατέθεσαν πρόταση υψηλού οικονομικού ύψους προς την Άουγκσμπουργκ, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη συναίνεση της γερμανικής ομάδας για την παραχώρησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώνονται και από τη Γερμανία, το ποσό που συζητήθηκε ξεπερνούσε τα 5 εκατομμύρια ευρώ, στοιχείο που καταδεικνύει τη βαρύτητα που είχε δώσει ο Ολυμπιακός στην υπόθεση του 30χρονου αμυντικού.