Η Βουδαπέστη βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής ενόψει του τελικού του Champions League ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν στην «Puskas Arena», με τις ουγγρικές αρχές να εφαρμόζουν πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας για αθλητική διοργάνωση.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα, η επιχείρηση που έχει οργανωθεί θεωρείται η μεγαλύτερη αστυνομική κινητοποίηση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα μέσα σε μία ημέρα. Ο υπαρχηγός της ουγγρικής αστυνομίας τόνισε πως ο σχεδιασμός για τον τελικό βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου έναν χρόνο, λόγω της ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας που συνοδεύει την αναμέτρηση.

Περίπου 4.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται σε κομβικά σημεία της πόλης, καθώς οι αρχές αναμένουν την άφιξη σχεδόν 100.000 φιλάθλων κατά τη διάρκεια του διημέρου. Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν έχουν λάβει από 17.000 εισιτήρια η καθεμία, ωστόσο εκτιμάται πως χιλιάδες επιπλέον οπαδοί θα ταξιδέψουν στην ουγγρική πρωτεύουσα χωρίς εισιτήριο για τον αγώνα.

Στο πλαίσιο της αποφυγής επεισοδίων και της καλύτερης διαχείρισης του κόσμου, έχουν διαμορφωθεί ξεχωριστές ζώνες φιλάθλων σε διαφορετικά σημεία της πόλης, μεταξύ αυτών και στην Πλατεία Ηρώων, ώστε να περιοριστεί η επαφή μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων.

Την ίδια ώρα, τεράστια είναι η πίεση και στις υποδομές της Βουδαπέστης. Το αεροδρόμιο της πόλης αναμένεται να λειτουργήσει σε πρωτοφανείς ρυθμούς, καθώς υπολογίζεται πως μέσα σε τρεις ημέρες θα εξυπηρετηθούν περίπου 250.000 επιβάτες και σχεδόν 2.000 πτήσεις, αριθμοί αισθητά αυξημένοι σε σχέση με την καθημερινή κίνηση.

Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί ενισχυμένα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ σε αρκετές περιοχές θα ισχύσουν αυστηρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Για τις ουγγρικές αρχές, η ομαλή διεξαγωγή του τελικού και η ασφάλεια των φιλάθλων αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα, με τα τοπικά δημοσιεύματα να υποστηρίζουν πως ο συνολικός σχεδιασμός βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο.