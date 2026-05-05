Με ομάδα ιδιωτικής ασφάλειας, όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, ταξιδεύει στην Αθήνα η Βαλένθια, η οποία την Τετάρτη (16/5) θα κοντραριστεί με τον Παναθηναϊκό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play off της Euroleague.

Οι Ισπανοί είχαν πλεονέκτημα έδρας καθώς τερμάτισαν στη 2η θέση της κανονικής περιόδου, οι «πράσινοι» όμως κατάφεραν να επικρατήσουν και στους δύο αγώνες που έγιναν στη Roig Arena, με τον δεύτερο να έχει επεισοδιακό φινάλε.

Τα όσα έγιναν μετά τη λήξη της παράτασης, οι δηλώσεις και από τις δύο πλευρές, η τιμωρία της Euroleague στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μετά την καταγγελία των Ισπανών και γενικά το κλίμα που επικρατεί, έχουν ως αποτέλεσμα η Βαλένθια να ταξιδεύει στην Αθήνα με ομάδα ιδιωτικής ασφάλειας, η οποία αποτελείται από άτομα που εργάζονται στη Roig Arena.

Αυτό αναφέρει δημοσίευμα της «AS», τονίζοντας πως η Βαλένθια θέλει να είναι απολύτως σίγουρη πως δεν θα υπάρξουν προβλήματα στο Telecom Center Athens στο τρίτο παιχνίδι της σειράς ή στο τέταρτο, αν η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ καταφέρει να μειώσει σε 2-1.