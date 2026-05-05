Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών ηττήθηκε με το βαρύ 17-6 από την Αυστραλία στον δεύτερό αγώνα της για τις θέσεις 5-8 του προκριματικού τουρνουά του World Cup και για να προκριθεί στην τελική φάση θα πρέπει να νικήσει την Ιαπωνία και η Ολλανδία να πάρει έστω ένα βαθμό κόντρα στην Ουγγαρία.

Το γεγονός ότι το σκορ στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου ήταν 8-1 υπέρ της Αυστραλίας τα λέει όλα για την απόδοση της Ελλάδας, για την οποία δεν αγωνίστηκαν οι Ελευθερία και Βάσω Πλευρίτου. Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη ήταν εκτός τόπου και χρόνου και δεν έκανε τίποτα σωστά, με συνέπεια το παιχνίδι να κριθεί από πολύ νωρίς.

Η Εθνική ομάδα προσπάθησε να μειώσει στο δεύτερο οκτάλεπτο αλλά το σκορ ήταν 12-4 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και η Αυστραλία πήρε πολύ εύκολα τη νίκη με 17-6, μετατρέποντας σε… θρίλερ την υπόθεση πρόκριση για την Ελλάδα.

Τα οκτάλεπτα: 8-1, 4-3, 2-2, 3-0

Αυστραλία (Μπεκ Ρίπον): Παλμ, Μπάλεστι, Φασάλα 2, Χάλιγκαν 4, Γκριν 1, Α. Αντριους 2, Ντάλι 1, Χερν 2, Πέντλεϊ, Γουίλιαμς 1, Κερνς, Τζάκοβιτς 4, Λόνγκμαν, Μίτσελ.

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Κουρέτα, Σάντα 2, Γιαννοπούλου, Ξενάκη 3, Σιούτη 1, Πάτρα, Κρασσά, Σαλταμανίκα, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου, Φουράκη.