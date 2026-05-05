Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Τετάρτη (6/5) τη Βαλένθια με στόχο να κάνει το 3-0 για να προκριθεί στο Final Four της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στα πρώτα δύο παιχνίδια, στη στήριξη του κόσμου αλλά και στην τιμωρία που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Οι «πράσινοι» κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στα πρώτα δύο παιχνίδια της σειράς που έγιναν στην Ισπανία και είναι πλέον πολύ κοντά στην πρόκριση στο Final Four για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με τον Τούρκο τεχνικό να κάνει δηλώσεις, στις οποίες είπε τα εξής…

Για τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία: «Στην πραγματικότητα, δεν προετοιμάσαμε κάτι τέτοιο για να παίξουμε με διαφορετικά στυλ. Μερικές φορές όλα τα παιχνίδια είναι διαφορετικά. Στο πρώτο παιχνίδι και οι δύο ομάδες έκαναν πολλά λάθη στην επίθεση. Έχασαν πολλά σουτ. Και η Βαλένθια έχασε πολλά σουτ, κι εμείς χάσαμε πολλά. Στο δεύτερο παιχνίδι, οι ομάδες ήταν πολύ καλύτερες επιθετικά. Η Βαλένθια σκόραρε, κι εμείς βάλαμε επίσης πολύ δύσκολα σουτ. Και το παιχνίδι είχε περισσότερους πόντους.

Αλλά για αύριο δεν ξέρω τι είδους παιχνίδι θα είναι. Δεν είναι κάτι στρατηγικό. Δεν νομίζω ότι και ο προπονητής τους το είχε προετοιμάσει έτσι. Μερικές φορές κάποια πράγματα απλώς συμβαίνουν στο γήπεδο. Δεν είναι ότι οι προπονητές ετοιμάζουν ένα πρώτο παιχνίδι με χαμηλό σκορ και ένα δεύτερο με υψηλό σκορ. Αύριο θα δούμε τι θα γίνει».

Για τη στήριξη του κόσμου: «Οι φίλαθλοί μας, σε όλες τις σεζόν και σε όλα τα σημαντικά παιχνίδια, στα μεγάλα ματς, ήταν ο έκτος παίκτης στο γήπεδο. Πιστεύω ότι και αύριο θα είναι ο έκτος παίκτης. Χρειαζόμαστε μεγάλη επιθετικότητα. Είναι παιχνίδι playoff. Αλλά να είμαστε δίκαιοι, να ξεχάσουμε ό,τι έγινε στη Βαλένθια. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι playoff. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε επιθετικό μπάσκετ στο γήπεδο. Και οι φίλαθλοί μας θα μας στηρίξουν με σωστό τρόπο, για να δείξουν σε όλη την Ευρώπη πώς είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού».

Για την τιμωρία στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Έχω εξηγήσει την άποψή μου και στα social media. Δεν νομίζω ότι ο πρόεδρός μας προκάλεσε κανέναν στο γήπεδο. Καθόταν δίπλα στο παρκέ, πολύ κοντά στη γραμματεία, και πήγε 2-3 μέτρα πιο κοντά και απλώς είπε «δώστε το φάουλ, δώστε το φάουλ». Οι διαιτητές το κατέγραψαν και στην επίσημη αναφορά της EuroLeague.

Αλλά για πρώτη φορά στην καριέρα μου είδα ότι, μετά από αυτό, μια ομάδα έβαλε την αστυνομία στα αποδυτήρια για να προσβάλει τον πρόεδρό μας, να δημιουργήσει τέτοια ένταση. Ελάτε τώρα, είμαστε επαγγελματίες υψηλού επιπέδου. Αυτό μπορεί να συμβεί σε πολλά παιχνίδια, πολλοί πρόεδροι ή γενικοί διευθυντές διαμαρτύρονται. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ίσως, εντάξει, στο παρελθόν να έχει κάνει κάτι λάθος. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι δεν το πιστεύω.

Έχει υπομονή και μπορώ να πω σε όλη την Ευρώπη: Μην εξαντλείτε την υπομονή αυτού του ανθρώπου που επενδύει τόσο πολύ στο μπάσκετ. Όχι μόνο στην ομάδα, αλλά και στο γήπεδο, για το άθλημα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αφήστε τον, δώστε του κουράγιο. Ίσως στο μέλλον να αλλάξει κάτι, αλλά ελάτε τώρα.

Σε μία από τις καλύτερες αρένες που χτίστηκαν μέσα σε δύο χρόνια, προσέφερε στην EuroLeague να γίνει εκεί το Final Four και του απαγορεύετε να έρθει να το παρακολουθήσει στο ίδιο του το γήπεδο; Εντάξει, μπορεί να πει η EuroLeague ότι ο πρόεδρος να μην κάθεται courtside, αλλά να είναι στα VIP, κοντά στον CEO της EuroLeague ή στο box τους. Αλλά τι είναι αυτή η τιμωρία, να μην μπορεί να παρακολουθήσει το Final Four στο ίδιο του το γήπεδο;».