Η Αθλέτικ Μπιλμπάο γύρισε σελίδα και φρόντισε από νωρίς να κλείσει το κεφάλαιο της επόμενης ημέρας μετά την αποχώρηση του Ερνέστο Βαλβέρδε από τον πάγκο της ομάδας.

Οι Βάσκοι ανακοίνωσαν επίσημα την πρόσληψη του Έντιν Τέρζιτς, με τον Γερμανό τεχνικό να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για τον σύλλογο.

Παρότι το τελευταίο διάστημα ακούστηκαν αρκετά ονόματα για τη διαδοχή του Βαλβέρδε, η διοίκηση της Μπιλμπάο κατέληξε στον 43χρονο προπονητή, θεωρώντας πως διαθέτει το προφίλ και την εμπειρία για να οδηγήσει την ομάδα στην επόμενη φάση της.

Ο Τέρζιτς βρισκόταν μακριά από τους πάγκους από το καλοκαίρι του 2024, όταν ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την Ντόρτμουντ, στην οποία άφησε ισχυρό αποτύπωμα.

Στην τελευταία του σεζόν με τους Βεστφαλούς (2023/24), κατάφερε να τους οδηγήσει μέχρι τον τελικό του Champions League, όπου ηττήθηκαν με 2-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Κατά τη θητεία του στη γερμανική ομάδα πανηγύρισε επίσης δύο τίτλους, το Κύπελλο Γερμανίας τη σεζόν 2020/21 και το Σούπερ Καπ το 2019/20.

Η Αθλέτικ ποντάρει πλέον στην προσωπικότητα και τη φιλοσοφία του Τέρζιτς, ελπίζοντας πως θα αποτελέσει τον άνθρωπο που θα συνεχίσει την ανταγωνιστική πορεία της ομάδας εντός και εκτός Ισπανίας.