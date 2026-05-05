Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Λιόν φαίνεται πως αλλάζουν τα δεδομένα γύρω από το μέλλον του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, καθώς οι Γάλλοι δύσκολα θα προχωρήσουν στην απόκτησή του με μόνιμη μεταγραφή.

Ο 30χρονος επιθετικός αγωνίζεται φέτος στους «λιονέ» ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, η διοίκηση της Λιόν δεν βρίσκεται σε θέση να διαθέσει ένα τέτοιο ποσό, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης του συλλόγου.

Όπως αναφέρει η Sport.fr, η ομάδα της Γαλλίας αναγκάζεται να περιορίσει σημαντικά τα έξοδά της ενόψει της νέας σεζόν και δεν προβλέπονται μεγάλες επενδύσεις στο μεταγραφικό παζάρι, κάτι που επηρεάζει άμεσα και την υπόθεση του Ουκρανού φορ.

Παρά το γεγονός ότι ο Γιάρεμτσουκ έχει θετική παρουσία με 5 γκολ και 1 ασίστ σε 12 συμμετοχές, όλα δείχνουν πως δεν θα συνεχίσει στη Λιόν. Έτσι, το πιθανότερο σενάριο είναι η επιστροφή του στο λιμάνι, όπου ο Ολυμπιακός θα κληθεί να αποφασίσει αν θα τον διατηρήσει στο ρόστερ ή αν θα αναζητήσει νέα λύση για το μέλλον του.