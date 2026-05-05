Ο ΟΦΗ, μετά την ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας και την εξασφαλισμένη παρουσία του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, περνά σε μια νέα εποχή με επίκεντρο όχι μόνο το αγωνιστικό αλλά και τις υποδομές του συλλόγου.

Η διοίκηση υπό τον Μιχάλη Μπούση έχει ήδη εκφράσει ανοιχτά την πρόθεση για την κατασκευή νέου γηπέδου, με τον Δήμο Ηρακλείου να εμφανίζεται θετικός απέναντι στο σχέδιο. Ο στόχος αφορά μια σύγχρονη έδρα περίπου 15.000 θέσεων, που θα σηματοδοτήσει την επόμενη μέρα για τον σύλλογο.

Σε επίπεδο χωροθέτησης, εξετάζονται ήδη συγκεκριμένες επιλογές, με την περιοχή του Κορώνη Μαγαρά να βρίσκεται ψηλά στη λίστα, καθώς έχουν γίνει και οι πρώτες διερευνητικές κινήσεις για διαθέσιμα οικόπεδα.

Παράλληλα, στο τραπέζι παραμένει και η λύση του «Γεντί Κουλέ», της ιστορικής έδρας του ΟΦΗ, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύλλογο και τον κόσμο του. Η ανακαίνισή του δεν είναι εύκολη υπόθεση, όμως δεν έχει αποκλειστεί πλήρως, καθώς συνδέεται έντονα με την ταυτότητα της ομάδας.

Η κατάκτηση του τροπαίου λειτουργεί ως επιταχυντής εξελίξεων, με τον ΟΦΗ να επιχειρεί να μετατρέψει την αγωνιστική επιτυχία σε οργανωτική και αναπτυξιακή άνοδο. Το νέο γήπεδο δεν αποτελεί πλέον απλώς όραμα, αλλά ενεργό πλάνο που μπαίνει σε διαδικασία υλοποίησης.