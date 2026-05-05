Η Ίντερ μπαίνει σε μια νέα εποχή μετά την κατάκτηση του τίτλου, με ξεκάθαρο στόχο να παραμείνει ανταγωνιστική στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης και να ενισχυθεί ουσιαστικά ενόψει Champions League. Η διοίκηση έχει ήδη προγραμματίσει επενδύσεις περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ για μεταγραφές, ποσό που μπορεί να αυξηθεί σημαντικά αν προκύψουν πωλήσεις βασικών παικτών, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση του Αλεσάντρο Μπαστόνι, η οποία παραμένει ανοιχτή και καθοριστική για τον συνολικό σχεδιασμό.

Η ομάδα του Κριστιάν Κίβου βρίσκεται σε φάση ανανέωσης, καθώς αρκετοί έμπειροι ποδοσφαιριστές όπως οι Σόμερ, Ντάμφρις, Άτσερμπι, Ντε Φράι και Μχιταριάν ολοκληρώνουν τον κύκλο τους στην ομάδα. Η αποχώρησή τους δημιουργεί την ανάγκη για βαθιές αλλαγές και πιο επιθετικό αγωνιστικό προσανατολισμό, με έμφαση στην ένταση, την ταχύτητα και την απρόβλεπτη δημιουργία.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός δεν αφορά απλές προσθήκες, αλλά συνολική αναβάθμιση του ρόστερ. Στο στόχαστρο βρίσκονται δυναμικοί χαφ όπως ο Κονέ και ο Εντερσον, αλλά και ποδοσφαιριστές που μπορούν να δώσουν ταχύτητα και κάθετο παιχνίδι στα άκρα. Παράλληλα, εξετάζονται λύσεις για τον άξονα, με στόχο έναν παίκτη που θα μπορεί να δώσει ανάσες και ποιότητα στον ρυθμό της ομάδας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αμυντική γραμμή, όπου υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση σε όλες τις θέσεις. Η αναζήτηση τερματοφύλακα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ για το κέντρο άμυνας εξετάζονται περιπτώσεις όπως ο Μουχαρέμοβιτς, ο Χίλα και ο Ν’Ντικα, με τη λογική να παραμένει σταθερή: ευελιξία και βάθος σε κάθε γραμμή.

Ο συνολικός σχεδιασμός δείχνει μια Ίντερ που δεν θέλει απλώς να διατηρηθεί στην κορυφή της Serie A, αλλά να εξελιχθεί σε ομάδα με περισσότερες ταχύτητες, μεγαλύτερη ποικιλία στο παιχνίδι της και ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικά ευρωπαϊκά σενάρια, όπου η ένταση και η απρόβλεπτη τακτική διαφοροποίηση είναι πλέον απαραίτητες.