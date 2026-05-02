Μεταγραφικό στόχο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Βουλγαρία, αποτελεί ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ, το συμβόλαιο του οποίου με τον ΠΑΟΚ λήγει το καλοκαίρι του 2027.

Η φετινής σεζόν δεν πήγε καθόλου καλά για τον Βούλγαρο εξτρέμ λόγω των τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν και με δεδομένο πως έχει συμβόλαιο μόνο για ένα χρόνο ακόμη, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Αυτό τονίζουν και τα βουλγαρικά ΜΜΕ, τα οποία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, καθώς είναι έτοιμη να κατακτήσει το πρωτάθλημα και θέλει να ενισχυθεί ενόψει των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της τη νέα σεζόν.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι Βούλγαροι κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της ΤΣΣΚΑ για τον Ντεσπόντοφ καθώς υπήρχαν παρόμοια δημοσιεύματα και στις αρχές Ιανουαρίου, χωρίς όμως να υπάρξουν εξελίξεις, ενώ ούτε τώρα υπάρχει κάποια επίσημη κρούση της ομάδας της Σόφιας προς τον ΠΑΟΚ.